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Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει ότι δε δίνονται βίντεο και στοιχεία σε συνηγόρους και γονείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών
Πολιτική
11:39 - 20 Μαρ 2026

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει ότι δε δίνονται βίντεο και στοιχεία σε συνηγόρους και γονείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, τοποθετήθηκε σήμερα (20/3) αναλυτικά μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε σχετικά με τις εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών επεσήμανε:

«Η δίκη είναι σε εξέλιξη γιατί αυτή η δίκη που κρύβει η κυβέρνηση κι είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, είναι η δίκη που έχει ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση όλων των βίντεο που αφορούν την εμπορική αμαξοστοιχία. Είναι κατηγορούμενοι υψηλόβαθμοί, εξέχοντες του ΟΣΕ και της εταιρείας Interstar που συμβάλλεται με το ελληνικό δημόσιο», σημείωσε η κα. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε:

«Στη δίκη αυτή αποκαλύφθηκε στις 6 Μαρτίου ότι υπάρχουν βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών που έχουν ληφθεί από τους διορισμένους πραγματογνώμονες λίγες ώρες μετά την σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και αυτά τα βίντεο τα κρύβανε επί τρία χρόνια. Καταφέραμε με πολύ μεγάλη μάχη τα βίντεο αυτά να κατασχεθούν», επεσήμανε

«Όταν κατασχέθηκαν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι πραγματογνώμονες όχι απλώς δεν ήταν αντικειμενικά πρόσωπα, αλλά ήταν ο ένας υπάλληλος της Περιφέρειας -δηλαδή του κ. Αγοραστού- που εμπλεκότανε στο μπάζωμα, και ο άλλος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλαδή του κ. Μητσοτάκη», σημείωσε.

«Τους αποκαλύψαμε μέσα στο δικαστήριο, κατασχέθηκαν τα στοιχεία με τρόπο δραματικό, φτάσανε πάλι να κάνουν λαθροχειρίες και να μην τα δίνουν και να γίνονται ύποπτες κινήσεις, και φτάσαμε βράδυ πια να γίνονται κατασχέσεις με την παρουσία της Εισαγγελέως της έδρας και να έρχονται όλα τα στοιχεία στην δικαστική αίθουσα», ανέφερε η κα. Κωνσταντοπούλου.

«Όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα να πάρουν αντίγραφα οι συγγενείς αποκαλύφθηκε ότι ήρθε στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, -σε μυστική αποστολή προφανώς-, και λίγη ώρα μετά η πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Κωνσταντοπούλου.

«Από τις 10 Μαρτίου τα βίντεο και τα στοιχεία αυτά κρύβονται. Δηλαδή, προσπαθούν κάποιοι να ξεκινήσουν τη δίκη της Δευτέρας χωρίς να έχουμε πάρει αυτά τα αντίγραφα. […]Ασκούνται ακραίες πιέσεις και εκβιασμοί σε δικαστές να παρεμποδίζουν τους διαδίκους και μάλιστα τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων από το να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία», κατέληξε η κα. Κωνσταντοπούλου.

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