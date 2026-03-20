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Ανάκαμψη στις ευρωαγορές με τις τραπεζικές και κατασκευαστικές μετοχές να ηγούνται
Χρηματιστήρια
11:25 - 20 Μαρ 2026

Ανάκαμψη στις ευρωαγορές με τις τραπεζικές και κατασκευαστικές μετοχές να ηγούνται

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης την Παρασκευή (20/3), στο τέλος μιας ακόμη ταραχώδους εβδομάδας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και οι επενδυτές αξιολογούν τον επιφυλακτικό τόνο που υιοθέτησαν οι κεντρικές τράπεζες της ηπείρου κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.      

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,84% στις 588,52 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες, βασικούς και περιφερειακούς, να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,80% στις 23,034.77 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE αυξάνεται κατά 0,35% στις 10,098.34 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC ενισχύεται 0,47% στις 7,844,78 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει κέρδη 0,96% στις 17,068.59 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ιταλικός MIB κατά 0,76% στις 44,031.50 μονάδες.

Όλοι οι κλάδοι, εκτός από τον πετρελαϊκό και αυτόν του φυσικού αερίου, κινούνται ανοδικά, με τις τραπεζικές και κατασκευαστικές μετοχές να ηγούνται της ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι η Παρασκευή έφερε μια αίσθηση ανακούφισης στις αγορές, μετά τη σημαντική πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών την Πέμπτη (19/3), καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ένα ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ασκήσει πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν προσωρινά τα 119 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας το κλίμα αποφυγής ρίσκου και προκαλώντας μαζικές πωλήσεις στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Το πρωί της Παρασκευής, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να άρει κυρώσεις στο ιρανικό αργό που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η απόφαση των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενες τον πόλεμο με το Ιράν ως νέο παράγοντα αβεβαιότητας για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι η σύγκρουση δημιουργεί «ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη», οδηγώντας τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της ΕΚΤ υπογράμμισαν ότι επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου, καθώς η επίδρασή του στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί τόσο από τη διάρκειά του, όσο και από τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας των τιμών ενέργειας στους καταναλωτές και την οικονομία.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές εκτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 50% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Απρίλιο.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφισε ομόφωνα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, τονίζοντας ότι είναι «έτοιμη να δράσει» για να μετριάσει τις επιπτώσεις του πολέμου, γεγονός που επίσης ενίσχυσε τις προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν πλέον με πιθανότητα 100% μια αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έως τον Ιούνιο, ενώ το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων μέσα στο έτος έχει μηδενιστεί.

Τόσο η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, όσο και η Riksbank της Σουηδίας διατήρησαν επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, επικαλούμενες την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι αποφάσεις αυτές ακολούθησαν αντίστοιχη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη (18/3), η οποία επίσης υιοθέτησε επιφυλακτική προσέγγιση εν μέσω της κλιμάκωσης.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ο κολοσσός καταναλωτικών αγαθών Unilever επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση του κλάδου τροφίμων της στον οποίο περιλαμβάνονται προϊόντα όπως η Hellmann’s Mayonnaise και το Horlicks — στην αμερικανική McCormick & Company. Πέρυσι, η Unilever είχε αποσχίσει τη δραστηριότητα παγωτών Magnum σε ξεχωριστή εταιρεία, η οποία πλέον είναι εισηγμένη στο Άμστερνταμ.

Η βρετανική αλυσίδα παμπ J D Wetherspoon ανέφερε σε ενδιάμεση έκθεση ότι η αύξηση του κόστους εργασίας και ενέργειας, καθώς και η «σημαντική πίεση στα οικονομικά των καταναλωτών», ενδέχεται να οδηγήσουν τα κέρδη της κάτω από τις εκτιμήσεις φέτος.

Τέλος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Thyssenkrupp, Γιούργκεν Κέρνερ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την πώληση της μονάδας χάλυβα της εταιρείας στην ινδική Jindal Steel «δεν προχωρούν».

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