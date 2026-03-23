Κακλαμάνης: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τον τέως υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή

Με αφορμή δηλώσεις συγγενή θυμάτων των Τεμπών, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χρήστου Χούπα, συγγενή θύματος Τεμπών, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς:

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάσθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, δικογραφία η οποία αφορά στον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν μήνυσης των: κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα.

Η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, οπότε και ετέθη υπόψη των Βουλευτών.

Έκτοτε, η εν λόγω δικογραφία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής για την ενημέρωσή του, γεγονός που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη».