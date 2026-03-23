Κακλαμάνης: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τον τέως υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή

Πιο αναλυτικά, με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χρήστου Χούπα, συγγενή θύματος Τεμπών, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς:
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάσθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, δικογραφία η οποία αφορά στον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Η δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν μήνυσης των: κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα.
Η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, οπότε και ετέθη υπόψη των Βουλευτών.
Έκτοτε, η εν λόγω δικογραφία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής για την ενημέρωσή του, γεγονός που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη».