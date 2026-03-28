Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Με τη φράση του Κορνήλιου Καστοριάδη «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» ξεκίνησε την ομιλία του στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, Γιώργος Α. Παπανδρέου, τονίζοντας πως το βασικό διακύβευμα είναι εάν «θα πάμε σε μια κοινωνία απελευθέρωσης, δικαιοσύνης, δημοκρατικού ελέγχου» ή «θα βυθιστούμε σε μια νέα μορφή βαρβαρότητας». Σε μία ομιλία, η οποία διακοπτόταν συχνά από τα χειροκροτήματα των συνέδρων, ο κ. Παπανδρέου έκανε λόγο για «Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων», βασισμένη κατά κύριο λόγο σε τρεις άξονες.

«Ζούμε σε εποχή πρωτοφανών δυνατοτήτων. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε τόσο πλούτο, τόση γνώση, τόσο ισχυρά τεχνολογικά εργαλεία. Έχουμε τη δύναμη να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Να πετύχουμε δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Να χτίσουμε κόσμο ειρήνης», είπε στη συνέχεια ο κ. Παπανδρέου.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «αυτές οι δυνατότητες δεν μεταφράζονται σε πρόοδο για τους πολλούς. Μεταφράζονται σε ανασφάλεια και απειλή. Σε προνόμια των λίγων. Και σε τεχνολογία για νέους φρικτούς πολέμους».

Το ζήτημα – όπως είπε – δεν είναι «το τι μπορούμε να κάνουμε», αλλά «το ποιος αποφασίζει και προς όφελος ποιου».

Γιατί καταρρέει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς;

Τους λόγους πίσω από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς επιχείρησε να διερευνήσει ο κ. Παπανδρέου, αναφέροντας πέντε βασικούς παράγοντες.

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στην ακραία ανισότητα, τον πλούτο που μετατρέπεται σε εξουσία, την ανασφάλεια, την χειραγώγηση της πληροφορίας, καθώς και την κατάλυση κάθε κανόνα. «Αυτές δεν είναι ξεχωριστές καταιγίδες. Έχουν κοινή πηγή: εξουσία χωρίς ηθικούς κανόνες, εξουσία χωρίς δημοκρατικό έλεγχο», τόνισε.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας αυτή η παθολογία έχει πρόσωπο και όνομα».

«Ακούμε ότι η ΝΔ προσφέρει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Και ναι - είναι πολύ αποτελεσματική. Στο να φροντίζει τους λίγους. Στο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκείνων που έχουν πρόσβαση στο πρωθυπουργικό γραφείο που ελέγχει τη ροή του κοινού πλούτου», ανέφερε στη συνέχεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «στους πολλούς προσφέρει φόβο και αβεβαιότητα. Επιδόματα αντί για δικαιώματα. Αυξήσεις με το σταγονόμετρο».

«Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές. Συμβουλευτικές αβέρτα για φίλους. Θεσμοί απαξιώνονται. Κράτος δικαίου – έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση της ΝΔ πως «έχει απαξιώσει την Ελλάδα και υπονομεύσει τη δύναμη και φωνή μας στην Ευρώπη και διεθνώς».

Την κρίση της χρεοκοπίας δεν την έφερε το ΠΑΣΟΚ

Για την χρεοκοπία και τα μνημόνια μίλησε ο κ. Παπανδρέου, αναφέροντας ότι την κρίση της χρεοκοπίας δεν την έφερε το ΠΑΣΟΚ, αλλά «τα τεράστια ελλείμματα της ΝΔ».

«Τα μνημόνια δεν ήταν αποτέλεσμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – ήταν αποτέλεσμα χρόνων κατασπατάλησης και λεηλασίας από την δεξιά», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Και η διαφθορά δεν άνθισε επί ΠΑΣΟΚ. Εμείς φέραμε τη Διαύγεια, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τις ανεξάρτητες ελεγκτικέ αρχές, την ψηφιακή διαχείριση. Η διαφθορά άνθισε και ανθίζει επί ΝΔ».

Η Πρότασή μας: Η Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων

«Θέλουμε τη συσπείρωση και την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Γιατί θέλουμε αλλαγή. Δεν αντέχει ούτε ο λαός ούτε η χώρα τη διακυβέρνηση της ΝΔ», είπε ο κ. Παπανδρέου, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να διαμορφώσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για αυτή την ενότητα και συνεργασία – με όποιο οργανωτικό τρόπο μπορεί να προκύψει.

«Καταθέτω στο Συνέδριο αυτό πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα.

Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει.

Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα», τόνισε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να ανατρέψει το πελατειακό κράτος και πως γι’ αυτό απαιτείται μία «ριζική, συστηματική, θεσμική αλλαγή».

Οι τρεις άξονες της πρότασης του Γ. Παπανδρέου

Η πρόταση του κ. Παπανδρέου βασίζεται σε τρεις άξονες: τη διαχείριση του εθνικού πλούτου για τις επόμενες γενιές· την ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κατοικία και την ενέργεια· την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπανδρέου είπε πως «η εμπειρία των μνημονίων μας δίδαξε κάτι σημαντικό: ό,τι δεν προστατεύεται συνταγματικά, εκτίθεται».

Η πρότασή του αφορά ένα νέο άρθρο: η δημόσια ακίνητη περιουσία παραμένει στο Δημόσιο. Αιγιαλοί, δάση, βυθοί, να προστατευτούν, και η δημόσια γη - να αξιοποιηθεί, να μισθωθεί, να παραχωρηθεί προς χρήση. Δεν μπορούν όμως να πουληθούν.

Παράλληλα, για τη νέα γενιά είπε πως το ΠΑΣΟΚ εισάγει ρητά το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών σε υγιές, καθαρό, κλιματικά σταθερό περιβάλλον. «Διασφαλίζουμε τη διαγενεακή δικαιοσύνη. Δεν κληρονομούμε τη γη από τους γονείς μας. Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας», τόνισε.

Σε σχέση, δε, με την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την ειρήνη, τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεσμευόμαστε και για μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, αυτόνομη αμυντικά, ενεργειακά, ψηφιακά, πράσινη και κοινωνικά δίκαιη».

«Δεσμευόμαστε για μια Μεσόγειο χωρίς πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής. Δεν είναι ουτοπία – είναι επιτακτική ανάγκη του 21ου αιώνα. Και η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να πρωτοστατήσει», είπε, θυμίζοντας την Πρωτοβουλία των Έξι.

Το ΑΕΠ, ο δείκτης ανάπτυξης της οικονομίας, δεν μετράει τη μοναξιά

Σχετικά με την οικονομία, ο Γ. Παπανδρέου είπε:

«Προτείνω στο άρθρο 79 υποχρεωτική Έκθεση Κοινωνικής Ευημερίας παράλληλα με κάθε Προϋπολογισμό - να μετράμε τους δείκτες ανισότητας, στέγασης, περιβάλλοντος, ευημερίας του πολίτη και ευζωίας της κοινωνίας. Η κυβέρνηση θα λογοδοτεί για αυτούς, όπως λογοδοτεί για το έλλειμμα. Γιατί η κοινωνική ανισότητα είναι έλλειμμα μεγαλύτερο - πολιτικό και ηθικό».

«Προτείνω να κατοχυρώσουμε πιο αποφασιστικά - το δικαίωμα στην κατοικία - αξιοπρεπή, ασφαλή, οικονομικά προσιτή. Και το δικαίωμα στην ενέργεια: με υποχρέωση του κράτους για μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ως δεσμευτική εθνική κατεύθυνση, και ενεργειακή αυτονομία της χώρας ως στρατηγικό εθνικό στόχο. Ούτε τα LNG, ούτε η Chevron, θα μας προστατεύσουν - εθνικά ή και οικονομικά, μπροστά στα γεωπολιτικά παιχνίδια της εποχής. Αντιθέτως - η Ελλάδα, με τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμία και τη γεωγραφία της, έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί από εξαρτήσεις που την καθιστούν ευάλωτη. Αυτή η δυνατότητα γίνεται συνταγματική επιταγή», συμπλήρωσε.

Δημοκρατική Παιδεία – Ενίσχυση του άρθρου 16

«Το ισχύον άρθρο 16 μιλά για διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών - αλλά χωρίς ρητή δέσμευση για δημοκρατική παιδεία ως υποχρεωτικό παιδαγωγικό σκοπό. Αυτό το κενό το κλείνουμε: κριτική σκέψη, ενεργός συμμετοχή και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα καθίστανται δεσμευτικός σκοπός σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης - από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο, σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, πέραν των όσων ήδη προτείνουμε για την απελευθέρωση των δημόσιων πανεπιστημίων. Όχι ως εξωσχολική δραστηριότητα ή διακοσμητική πρόθεση. Ως βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού σκοπού - γιατί η δημοκρατία δεν κληρονομείται, καλλιεργείται», τόνισε.

Σχετικά με την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Παπανδρέου έκανε λόγο για πρωτοποριακές προτάσεις, ενώ μίλησε για πυρήνα προοδευτικής διακυβέρνησης και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων.

«Η Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων δεν είναι κομματικό πρόγραμμα. Είναι πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών του τόπου», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως βάση για κάθε πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας τη δέσμευση για αυτήν την αναθεώρηση, τονίζοντας ότι «αυτός [πρέπει] να είναι ο πυρήνας της πρότασής μας στις επόμενες εκλογές».

Κλείνοντας με τον Κορνήλιο Καστορίαδη, όπως και ξενίκησε την ομιλία του, έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου», ενός «νέου πατριωτισμού» που «ενώνει εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Νικώντας τον φόβο».

Τόνισε, δε, ότι «αν δεν θέλουμε τη βαρβαρότητα, οφείλουμε να ξαναγίνουμε αυτοθεσπίζουσα κοινωνία – που δεν ετεροκαθορίζεται από προστάτες, ούτε εσωτερικούς προστάτες, ούτε εξωτερικούς, αλλά συμμετέχει, διεκδικεί, αποφασίζει και νομοθετεί για τον εαυτό της».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα», είπε καταληκτικά, λέγοντας ότι θα πρέπει «να κάνουμε τη λέξη “Δημοκρατία” ξανά επικίνδυνη για τα κατεστημένα – και λυτρωτική για τους πολλούς».