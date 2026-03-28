Χρηστίδης: Από την πολιτική αλλαγή στον εξανθρωπισμό της κοινωνίας

Ο Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έθεσε ως κεντρικό στόχο την ανάγκη για μια νέα πολιτική αλλαγή με επίκεντρο τον «εξανθρωπισμό» της κοινωνίας και της πολιτικής.

Τόνισε ότι οι πολίτες βιώνουν αυξανόμενη πίεση στην καθημερινότητά τους, με την πολιτική να απομακρύνεται από τις πραγματικές ανάγκες τους, ενώ άσκησε κριτική σε ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως αριθμό ή κόστος. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και μια οικονομία που λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας.

Πιο αναλυτικά ο βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών ανέφερε στην ομιλία του: «Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα εδώ, στο Φάληρο, στον φιλόξενο Νότιο Τομέα, που ξέρει να αγωνίζεται, που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο και που δίνει στο ΠΑΣΟΚ μηνύματα στήριξης και ελπίδας.

Και σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία συνάντηση την οποία κάνουμε, μπορούμε να πούμε ότι τα όνειρά μας είναι πάντοτε πολύ πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Όπως ακριβώς έλεγε η Φώφη Γεννηματά. Όπως μας έμαθε και η Φώφη Γεννηματά να πορευόμαστε. Μαζί.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι πιέζονται. Που η καθημερινότητα βαραίνει. Που η ζωή γίνεται πιο δύσκολη και πιο αβέβαιη. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ακούμε παντού.

Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε συζήτηση που κάνουμε. Από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν σε πολλά, αλλά σίγουρα συμφωνούν σε ένα: Ότι η πολιτική απομακρύνεται από την καθημερινότητά τους. Ότι οι πολιτικοί απομακρύνονται από τη ζωή τους. Ότι η πολιτική είναι ένα κλειστό λόμπι, το οποίο αφορά λίγους και εκλεκτούς.

Το βλέπουμε, κάθε μέρα, στον εργαζόμενο που δουλεύει και τα χρήματα που παίρνει δεν φτάνουν για να ζήσει. Στον νέο που προσπαθεί κάθε μέρα και δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του. Στον συνταξιούχο που έδωσε πολλά, για πολλές δεκαετίες, και δεν παίρνει πίσω την αξιοπρέπειά του. Στον πολίτη που ζητά λύση και βρίσκει κάθε μέρα εμπόδια.

Και την ίδια στιγμή ακούμε αριθμούς, δείκτες, ποσοστά, στατιστικές. Μέσα, όμως, σε όλα αυτά χάνεται ο άνθρωπος, ο κανονικός άνθρωπος. Ο καθημερινός άνθρωπος. Και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας. Όχι μόνο η ακρίβεια, όχι μόνο οι ανισότητες, αλλά η παντελής έλλειψη ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης στον διπλανό μας.

Στην εργασία, ο άνθρωπος μετατρέπεται σε κόστος και βάρος. Στην υγεία, γίνεται αριθμός. Στην παιδεία, χάνεται η ουσία. Στο κράτος, γίνεται εμπόδιο και ταλαιπωρία. Στην πολιτική, γίνεται ποσοστό και δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό δεν αποτελεί μια μοίρα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό είναι μια επιλογή και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η απάντηση δεν μπορεί ποτέ να είναι μια διαχειριστική λογική.

Χρειαζόμαστε κάτι βαθύτερο. Χρειαζόμαστε μια νέα αλλαγή με ήθος και καθαρές επιλογές. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω έρθει να σας μιλήσω σήμερα εδώ. Αυτή η αλλαγή, κατά την άποψή μου, έχει όνομα και είναι η πρόκληση της εποχής μας και η πρόκληση του μέλλοντός μας. Αυτή η αλλαγή έχει όνομα και λέγεται εξανθρωπισμός.

Εξανθρωπισμός στην εργασία, εξανθρωπισμός στην υγεία, εξανθρωπισμός στη παιδεία, εξανθρωπισμός στο κράτος, εξανθρωπισμός στην πολιτική.

Όχι μια οικονομία για τους αριθμούς, αλλά μια οικονομία για τον άνθρωπο, τον κανονικό άνθρωπο, τον καθημερινό άνθρωπο που είναι δίπλα μας και είναι αόρατος. Για τη γυναίκα που παίρνει 200 ευρώ λιγότερα τον μήνα σε σχέση με τον άντρα. Για τη μητέρα που καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια. Για τη γιαγιά που περνά τη ζωή της για να στηρίξει τα παιδιά και τα εγγόνια της. Όχι για ένα κράτος που εξαντλεί, αλλά για ένα κράτος που υπηρετεί. Όχι για μια κοινωνία που αντέχει, αλλά μια κοινωνία που ζει και ευημερεί.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

η παράταξή μας ξέρει να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου έφερε τη δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη. Ο εκσυγχρονισμός του Κώστα Σημίτη έφερε τη χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη. Η εθνική προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου διέσωσε την Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή.

Και σήμερα είναι η ώρα που η ιστορία μάς καλεί ξανά να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Αυτή την επόμενη πολύ μεγάλη αλλαγή, τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας. Και σε αυτή τη διαδρομή, το ήθος και το ύφος είναι αυτά, τα οποία καλούμαστε να αναδείξουμε. Όχι με νοσταλγία, αλλά με ελπίδα και ευθύνη για το αύριο.

Για μια νέα γενιά που δεν αντέχει να πνίγεται στην αδικία και την ατιμωρησία, αλλά θέλει να μείνει εδώ, να αγωνιστεί, να δημιουργήσει και να πρωταγωνιστήσει. Για μια κοινωνία που δεν θέλει υποσχέσεις, αλλά θέλει καθαρές κουβέντες και δικαιοσύνη. Για μια χώρα που δεν θέλει απλώς ανάπτυξη, αλλά ευημερία, ευκαιρίες και αισιοδοξία.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Μετριέται στο πως ζει ο συνάνθρωπός μας, στο αν μπορεί να ονειρευτεί, στο αν νιώθει ασφαλής, στο αν τον σέβονται. Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Να ξανακάνουμε την πολιτική ανθρώπινη. Να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, πιο δίκαιος, πιο ανθρώπινος, πιο συλλογικός.

Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ από μόνη της. Θα έρθει όταν πάρουμε την απόφαση να βάλουμε τον άνθρωπο ξανά στο επίκεντρο, όταν ξαναχτίσουμε εμπιστοσύνη, όταν εν τέλει ξαναδώσουμε νόημα στην πολιτική. Γιατί αυτό είναι η πολιτική. Να ασχολείσαι με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτός είναι ο δρόμος μας για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, μια Ελλάδα πιο ανθρώπινη, μια Ελλάδα πιο δική μας.

Μια Ελλάδα στην οποία κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα μπορεί να είναι περήφανος για αυτό το οποίο ζει, για αυτό το οποίο ονειρεύεται και αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει. Και αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή την οποία θα την πετύχουμε όλοι μαζί.

Καλή μας δύναμη και καλή επιτυχία».