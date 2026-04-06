Χατζηδάκης: Δεν είμαστε στο σημείο επιβολής δελτίου καυσίμων

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (6/4) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα μίλησε και για τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα σχετικά με την ενεργειακή κρίση λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Χατζηδάκης, με αφορμή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτού και υπουργού μετά το 2027 σημείωσε:

«Αυτό το οποίο προτείνει ο Πρωθυπουργός δεν είναι ακούγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν είμαστε η μόνη χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί αυτό όποτε εφαρμοστεί. Σήμερα στη Γαλλία ισχύει αυτό το οποίο παρουσίασε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έθεσε και το θέμα της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή. […] Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε έξω από τα τετριμμένα, έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει και να δούμε πως μπορεί τόσο το αξίωμα του υπουργού όσο και το αξίωμα του βουλευτή να αναβαθμιστούν προς όφελος της δημοκρατίας».

Παράλληλα όσον αφορά στις «εξυπηρετήσεις» βουλευτών προς τους πολίτες συμπλήρωσε:

«Πράγματι οι βουλευτές βρίσκονται πολλές φορές μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής σε αυτό, είπε ότι όποιος ισχυριστεί ότι δεν έχει κάνει εξυπηρετήσεις είναι ψεύτης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι στο αν είναι κάτι παράνομο ή όχι, και φυσικά και πρωτύτερα αν το γνωρίζει ο βουλευτής ή δεν το γνωρίζει γιατί και κάποιες υποθέσεις είναι πάρα πολύ τεχνικές».

Ερωτηθείς αν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά «γαλάζιο σκάνδαλο» είπε:

«Θα επαναλάβω αυτό που είπα στη Βουλή. Τους είπα μην κουράζεστε ορκίζομαι εγώ για λογαριασμό σας, ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν, ότι εσείς αποκλείεται να είχατε πάρει οποιοδήποτε τηλέφωνο να ζητήσετε κάποια χάρη, αυτά τα κάνουν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ. Στην Ελλάδα ζούμε και όλοι γνωριζόμαστε».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα ζητήσει την άρση ασυλίας συνολικά όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση ή θα εξετάσουν ξεχωριστά την κάθε περίπτωση, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε:

«Είναι τρία πράγματα κυβερνητική ιδιότητα, η άρση της ασυλίας και η δίωξη. Ως προς την κυβερνητική ιδιότητα και στην πρώτη περίπτωση το περασμένο καλοκαίρι και τώρα υπήρξαν παραιτήσεις, υπήρξαν κινήσεις ευαισθησίας των ιδίων και επομένως με αυτό τον τρόπο τοποθετηθήκαμε. Ως προς την άρση ασυλίας αντιλαμβάνομαι ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα ζητήσουν να αρθεί η ασυλία τους και αυτό είναι προς τιμήν τους. Και το τρίτο είναι η συνέχεια της διαδικασίας, δεν σημαίνει ότι όποιου αίρεται η ασυλία στη συνέχεια πάει αυτόματα σε δίκη. Όχι, υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στα πλημμελήματα και στις κακουργηματικές διώξεις, αλλά θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις στο πλαίσιο της περαιτέρω προανακριτικής διαδικασίας και θα υπάρξει απόφαση για παραπομπή ή μη παραπομπή σε δίκη με βάση και τις εξηγήσεις οι οποίες θα δοθούν».

Ερωτηθείς τώρα κατά πόσον ενστερνίζεται την άποψη του κ. Γεωργιάδη ότι αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

«Εμένα με εκφράζει η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Μην κάνουμε τους κατάπληκτους όταν βλέπουμε ότι γίνονται κάποια ρουσφέτια στη χώρα, και εγώ και ο κ. Γεωργιάδης και ο πρωθυπουργός έχουμε ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή εισαγγελία να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για να υπάρχει μια καθαρή εικόνα. Θα ήταν εσφαλμένο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει μια παρέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. […] Εκείνο το οποίο έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε σε όλα τα θέματα που έχουνε προκύψει είναι να κινηθούμε θεσμικά, υπεύθυνα και χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Χατζηδάκης κλήθηκε να απαντήσει και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης ερωτώμενος αν ευσταθεί η πληροφορία περί δελτίου καυσίμων. Όπως είπε:

«Δεν είμαστε εκεί. Καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν και θα υπάρξουν στην καθημερινότητα και στην οικονομία και ακριβώς επειδή έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε κάποια λεφτά στην άκρη αν χρειαστεί να ξαναπαρέμβουμε στο πλαίσιο που μπορεί να παρέμβει μια χώρα όπως η Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε όλα, άλλα βλέπεις τη μία μέρα και άλλα την άλλη. Τα μέτρα που έχουμε πάρει θα πάνε μέχρι το τέλος Ιουλίου και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβήκαμε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες θέλω να σας πω ότι η στήριξη που κάνουμε στους πολίτες πάει κατευθείαν στις τσέπες τους.