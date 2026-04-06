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Νέο beef στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Λαζαρίδη - Πολάκη με το «καλημέρα»
Πολιτική
16:10 - 06 Απρ 2026

Νέο beef στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Λαζαρίδη - Πολάκη με το «καλημέρα»

Reporter.gr Newsroom
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Με ένταση σημαδεύτηκε η πρώτη εμφάνιση του Μακάριου Λαζαρίδη ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια, καθώς ο Παύλος Πολάκης του επιτέθηκε, ζητώντας να αποδείξει ότι διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης φώναξε «σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ…».

Στην πρώτη του εμφάνιση ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε στην ολομέλεια την τροπολογία που περιλαμβάνει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε: «Η εμφάνιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνιστά μια σοβαρή απειλή. Πρόκειται για μια νόσο με υψηλή μεταδοτικότητα που μπορεί να πλήξει εκτεταμένα το ζωικό κεφάλαιο, να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους μας και να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή και την αγορά».

Σχετικά με τα μέτρα της τροπολογίας, πρόσθεσε: «Με την τροπολογία γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις, διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, ενισχύονται οι υπηρεσίες με έκτακτο προσωπικό και προβλέπονται συνεργασίες με ιδιώτες. Επίσης, επεκτείνεται η εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό».

Για τις αποζημιώσεις και την προστασία της περιοχής, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε: «Καθορίζεται σαφώς το πλαίσιο αποζημιώσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων. Σε αυτή τη φάση πρέπει να κρατήσουμε την επιζωοτία εντός της πληγείσας περιοχής. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους είναι απολύτως απαραίτητη. Μόνο με υπευθυνότητα, συνεργασία και πειθαρχία μπορούμε να περιορίσουμε τη νόσο και να προστατεύσουμε την παραγωγή της χώρας».

Μετά την παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης και του υφυπουργού: «Η μόνη διαχρονική παθογένεια αυτού του τόπου είναι ότι όταν το μητσοτακέικο έχει την εξουσία, γεμίζει τις τσέπες του και όχι μόνο τις δικές του αλλά και 80, 100 οικογενειών, οι οποίες πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού… Το βαθύ κράτος είναι δημιουργήμα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς… Βαθύ κράτος είναι το Pedator, που βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος στο “Βήμα” και είπε από πού πληρώθηκε το Predator και μούγκα σήμερα ο Μητσοτάκης: Μουρμού!»

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πολάκης είπε: «Αν είχατε μισή τσίπα φιλότιμο, κι εσύ κύριε υφυπουργέ κ. Λαζαρίδη που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτά που βγήκανε στη φόρα, έπρεπε να παραδεχθείς ότι υπάρχει σκάνδαλο στη μέση».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός απάντησε: «Σαπίλα και βαθύ κράτος, κύριε Πολάκη, είναι ο δήμαρχος που είχε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα άσπρα και ένα βιβλίο για τα μαύρα… Βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχω τελειώσει το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών το College of Southeastern Europe, το πτυχίο μου υπάρχει, μπορώ να σας το δείξω».

Ο κ. Πολάκης επανήλθε: «Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του… Πες από πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη, και μετά ξανατραγούδα! […] Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε κάτι χούλιγκαν σαν και σένα, γιατί χούλιγκαν είσαι!».

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