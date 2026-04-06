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Μπρατάκος για έκθεση ΤτΕ: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
Επιχειρήσεις
15:52 - 06 Απρ 2026

Μπρατάκος για έκθεση ΤτΕ: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, σχολίασε ότι η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 δείχνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, αλλά παράλληλα αναδεικνύει σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σύντομα.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2025 δήλωσε:

«Η πρόσφατη παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις κρίσιμες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα.

Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η οικονομία μας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, αποτελεί θετική βάση. Ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της. Το ζητούμενο σήμερα είναι η μετάβαση από μια ανάπτυξη που στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και τον τουρισμό, σε ένα πιο ισχυρό και διατηρήσιμο παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση στις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισημάνσεις για το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, που εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως σε βασικά αγαθά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το κρίσιμο στοίχημα είναι διπλό. Από τη μία, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων – και κυρίως των μικρομεσαίων – σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους. Από την άλλη, να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Αντιθέτως, απαιτεί συντονισμένη δράση, σοβαρό σχεδιασμό και καθαρές πολιτικές επιλογές.

Η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η ανάπτυξη να είναι διατηρήσιμη, ανθεκτική και να αφορά το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας».

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