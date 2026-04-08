Μητσοτάκης: Τέλος η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα Social Media από το 2027 (video)

Οχτώ μήνες περίπου έχουν στη διάθεσή τους οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μέχρι να τους απαγορευτεί η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του.

Σε ένα video που – όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «δεν θα είναι ούτε top ούτε viral», ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σημείωσε, δε, πως η Ελλάδα «είναι στις πρώτες που θα λάβει τέτοια πρωτοβουλία, αλλά δεν θα είναι και η τελευταία», προσθέτοντας ότι «σε λίγα χρόνια» αυτό το μέτρο θα θεωρείται όχι απλώς «κάτι θετικό», αλλά και «αυτονόητο».