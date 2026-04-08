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Χρηστίδης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Μητσοτάκη
Πολιτική
13:22 - 08 Απρ 2026

Χρηστίδης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Για ξεγύμνωμα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη.  

Ο κ. Χρηστίδης κατήγγειλε ένα σύστημα εξυπηρέτησης «ημετέρων» και σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία του κράτους, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά:

«Δεν γίνεται ο τίμιος αγρότης, ο τίμιος κτηνοτρόφος, να περιμένει την επιδότηση του και κάποιος άλλος να παίρνει τηλέφωνο και να λέει κάντε το χεράτα. Υπάρχει κανονικότητα; Υπάρχει ψηφιακό κράτος; Επί της ουσίας έχουμε την πλήρη αποκάλυψη ενός συστήματος, το οποίο λειτουργεί για να εξυπηρετήσει τους ημέτερους, το οποίο το είδαμε και στην εξεταστική επιτροπή με τους “Φραπέδες”, με τους “Χασάπηδες”».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnmublfgx7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη αποτυχία του», καθώς, παρά τις δύο αυτοδυναμίες, δεν προχώρησε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αντιθέτως, όπως είπε, οι μόνες ουσιαστικές τομές που διασφαλίζουν τη διαφάνεια παραμένουν εκείνες που φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, όπως η Διαύγεια, το ΑΣΕΠ και το opengov.

Σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί πιθανής κακοδιαχείρισης ποσού 800.000 ευρώ, ο Παύλος Χρηστίδης εξέφρασε έντονη απορία, θέτοντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnmp4brcds1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Εάν αυτή είναι η αντίληψη της ευρωπαϊκής κανονικότητας που ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, να αλλάξει τον Ποινικό κώδικα ή με τη συνταγματική αναθεώρηση, να μας πει ότι μέχρι 800.000 ευρώ στα 3 δισεκατομμύρια είναι νόμιμο να κλέβει κάποιος ή να βάζει δικούς του ανθρώπους από το παράθυρο», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τέτοιες αντιλήψεις δημιούργησαν στη χώρα την παρακμή και τη χρεοκοπία. Εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω ούτε εγώ ούτε οι γενιές που έρχονται σε μια χεράτη Δημοκρατία. Θέλω η Δημοκρατία μας να είναι λειτουργική, με σεβασμό προς κάθε πολίτη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnmwvf7fj3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εκτίμησε, ακόμη, ότι θα υπάρξουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει έτοιμο για ευρύτερα ανοίγματα προς τον «μη προνομιούχο Έλληνα του 2026».

«Στα κομβικά ζητήματα της χώρας που αφορούν την ασφάλεια, την οικονομία, την κοινωνία, πρέπει να απευθύνουμε έναν πολύ μεγάλο προσκλητήριο προς τους πολίτες πρώτα και πάνω απ’ όλα και μετά προς τα κόμματα με τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Η συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με τις πιθανές συνεργασίες της επόμενης ημέρας, είναι μία συζήτηση που πρώτα πρέπει να την απαντήσει η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ένας πρωθυπουργός όμηρος των υπουργών του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnmxdgypxg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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