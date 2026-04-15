Συμφωνία ΕΕ - Βρετανίας για επιστροφή της χώρας στο Erasmus+ από το 2027

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν σήμερα (15/4) την υπογραφή συμφωνίας για την επανένταξη του Λονδίνου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus από το 2027, έξι χρόνια μετά το Brexit.

Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποσυρθεί από το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών το Δεκέμβριο του 2020, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, περισσότερα από 100.000 άτομα αναμένεται να επωφεληθούν από την επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κυρίως φοιτητές, αλλά και μαθητευόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές, καθώς και οργανισμοί που αναπτύσσουν νέες διασυνοριακές συνεργασίες.

Παράλληλα, το Λονδίνο κατάφερε να εξασφαλίσει μείωση κατά 30% του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι η χώρα δεν αποτελεί πλέον κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2024. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ, ιδιαίτερα υπό το βάρος των οικονομικών επιπτώσεων από τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και τις εξελίξεις στις σχέσεις του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.

Το πρόγραμμα Erasmus επιτρέπει σε φοιτητές να πραγματοποιούν σπουδές σε πανεπιστήμια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη μέσω υποτροφιών που καλύπτουν μέρος των εξόδων διαβίωσης και μετακίνησής τους.