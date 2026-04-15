Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, θα προσθέσει σημαντική αξία στην οικονομία

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής ο κ. Σιάμισιης τόνισε:
«Για εμάς ως HELLENiQ ENERGY, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα», προσθέτοντας παράλληλα ότι:
«Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας».