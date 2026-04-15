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Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, θα προσθέσει σημαντική αξία στην οικονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:50 - 15 Απρ 2026

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, θα προσθέσει σημαντική αξία στην οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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«Η συμφωνία δέσμευσης του γεωτρύπανου για τον Φεβρουάριο του 2027, είναι το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και οι δημόσιοι φορείς», σημείωσε σήμερα (15/4) ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης στο περιθώριο της τελετής υπογραφής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής ο κ. Σιάμισιης τόνισε:

«Για εμάς ως HELLENiQ ENERGY, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα», προσθέτοντας παράλληλα ότι:

«Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 21:49
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