Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου «φρενάρει» τις τιμές πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», ενώ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενίσχυσε τις ελπίδες για περιορισμό των διαταραχών στην προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού πετρελαίου για παράδοση τον Μάιο σημειώνουν πτώση 0,78%, φτάνοντας τα 94,03 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση τον Ιούνιο υποχωρεί κατά 05,52%, στα 98,87 δολάρια ανά βαρέλι.

Την Πέμπτη (17/4), ο Τραμπ ανέφερε ότι «ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται πολύ ομαλά», επαναλαμβάνοντας αισιόδοξες προβλέψεις για τη λήξη της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δηλώσει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social ότι μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα ξεκινούσε στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, θα προσκληθούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις πρώτες ουσιαστικές μεταξύ των δύο χωρών από το 1983.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές επιδιώκουν τη δημιουργία συνθηκών για διαρκή ειρήνη, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης της κυριαρχίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας στα σύνορα και επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Επισήμανε επίσης τις κοινές ανησυχίες για ένοπλες μη κρατικές ομάδες που ενδέχεται να υπονομεύσουν την κυριαρχία του Λιβάνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τον Λίβανο να «διαχειριστεί τη Χεζμπολάχ», την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις ελπίδες για μια ευρύτερη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ING, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά λόγω των προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους για ακόμη δύο εβδομάδες και ενδεχομένως να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, αναλυτές της τράπεζας προειδοποιούν ότι η φυσική αγορά γίνεται ολοένα και πιο «σφιχτή», όσο καθυστερεί η επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Παρά τις εναλλακτικές διαδρομές μέσω αγωγών και τις περιορισμένες μεταφορές με δεξαμενόπλοια, εκτιμάται ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί — αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπτωση αμερικανικού αποκλεισμού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο βασικός ανοδικός κίνδυνος για την αγορά είναι η αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα σενάριο που δεν θεωρείται απίθανο, δεδομένων των σημαντικών διαφορών στις θέσεις των δύο πλευρών.