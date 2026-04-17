Στενά του Ορμούζ: 40 χώρες σε τηλεδιάσκεψη για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ασφάλεια

Τηλεδιάσκεψη ηγετών πραγματοποιείται σήμερα 17/4 στο Παρίσι με αντικείμενο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο διεθνούς πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Της συνόδου προεδρεύει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η άμεση και χωρίς όρους αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά συνιστά «παγκόσμια ευθύνη».

Η συνάντηση, που διοργανώνεται από κοινού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εντάσσεται στην πρωτοβουλία “Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative” και συγκεντρώνει τη συμμετοχή περίπου 40 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, η προστασία των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων και η στήριξη της ναυτιλίας, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας και τον περιορισμό των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στρίτ, ο Στάρμερ, συνοδευόμενος από την υπουργό Εξωτερικών και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνει έμφαση στην προάσπιση των βρετανικών συμφερόντων, εν μέσω της αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για την ανάπτυξη συνδυασμένης στρατιωτικής δύναμης, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, με αποστολή καθαρά αμυντικού χαρακτήρα. Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται σχετική σύνοδος στρατιωτικού σχεδιασμού στο Permanent Joint Headquarters στο Northwood.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται η ενίσχυση της συνεργασίας με τον ασφαλιστικό κλάδο, ώστε να επιταχυνθεί η επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να έχουν διμερή συνάντηση, κατά την οποία θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η στήριξη προς την Ουκρανία, το μεταναστευτικό, η οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.