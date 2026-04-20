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Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς
Πολιτική
12:51 - 20 Απρ 2026

Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Λευκάδας της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς, αναλαμβάνει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στη θέση του παραιτηθέντος Μακάριου Λαζαρίδη.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Ο κ. Καββαδάς είναι βουλευτής Λευκάδος και απόφοιτος της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός, ενώ την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας». Σύμφωνα με το βιογραφικό του, το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς».

Το 2010 στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών» και την περίοδο 2011 – 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Ως βουλευτής, πρώτη φορά εξελέγη το 2015 και την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και συμμετείχε σε μια σειρά επιτροπών, μεταξύ άλλων στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Επανεξελέγη το 2019 και μέχρι το 2023 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 16:19
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