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ΠΑΣΟΚ: Μία «εύλογη απορία» για το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Καββαδά
Πολιτική
16:26 - 20 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Μία «εύλογη απορία» για το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Καββαδά

Reporter.gr Newsroom
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Νέες αιχμές κατά του κυβερνώντος κόμματος άφησε σήμερα, Δευτέρα (20/4), η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τις δηλώσεις Μαρινάκη και Γεωργιάδη, σχολιάζοντας παράλληλα και την τοποθέτηση του Αθανάσιου Καββαδά στο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη θέση του παραιτηθέντος Μακάριου Λαζαρίδη.  

«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδηήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν… “ανθρωποφαγία”.
  • Ο κ. Γεωργιάδηςαναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος.

Τον “ενοχλούν” οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει ασχολίαστη την τοποθέτηση του κ. Καββαδά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σχολιάζει:

«Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία , ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση “Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 16:57
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