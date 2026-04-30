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Καββαδάς: Στόχος να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ή στην υπόλοιπη χώρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:40 - 30 Απρ 2026

Καββαδάς: Στόχος να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ή στην υπόλοιπη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αγία Παρασκευή επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Ν. Λευκάδας, κ. Αθανάσιος Καββαδάς, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο των υπηρεσιών καθώς και για την κρίση του αφθώδους πυρετού που πλήττει την Λέσβο.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από τον Διευθυντή, κ. Δημήτρη Βουρβίδη, και τους προϊσταμένους υπηρεσιών και εργαστηρίων για την διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων από εκτροφές της Λέσβου, για την πορεία της νόσου, ενώ συζητήθηκαν οι προτάσεις των επιστημόνων για την περαιτέρω διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με τον κ. Καββαδά να επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των εργαστηριακών ελέγχων.

Συζητήθηκε η ανάγκη συνεργασίας του Υπουργείου και με άλλα εργαστήρια, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση από την αύξηση των δειγμάτων που θα φτάνουν για ανάλυση όσο εντείνονται οι δειγματοληψίες, θέμα το οποίο ήδη εξετάζει το Υπουργείο.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός επισκέφθηκε όλα τα κτηνιατρικά εργαστήρια επιστημονικού ελέγχου, ενημερώθηκε από τους προϊσταμένους ενώ επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Αφθώδους Πυρετού, όπου ενημερώθηκε με λεπτομέρειες για τον αριθμό των δειγμάτων και τη θετικότητα, αλλά και για την συνολική δυναμικότητα του εργαστηρίου, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται πάνω από 1.200 δείγματα ημερησίως.

Μετά το πέρας της επίσκεψης ο Υφυπουργός δήλωσε: «Τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η αιχμή του δόρατος στον αγώνα μας ενάντια στον αφθώδη πυρετό – και όχι μόνο. Αποτελούν ασπίδα για την δημόσια υγεία, καθώς από το μικροσκόπιό τους περνούν χιλιάδες δείγματα κάθε χρόνο που αφορούν την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά για την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά τους, που είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων όπως του αφθώδους πυρετού και της ευλογιάς. Η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και η ανάλυση δειγμάτων έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες – και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο τώρα που έχουμε κατά μέσο όρο 30 κτηνιάτρους στο πεδίο.

Επισημαίνω ότι ήδη πληρώθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στη Λέσβο, συνολικού ύψους 726.038 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και έχει αποσταλεί στη Λέσβο ο Οδηγός Βιοασφάλειας με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να επανεκκινήσει η διακίνηση ώριμων τυριών από το νησί.

Σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη βιοασφάλεια, αλλά και τα μέτρα στήριξης όλων των πληττόμενων κλάδων ώστε να συνδράμουν στον έλεγχο της νόσου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η Κυβέρνηση παραμένουμε σε επιφυλακή και συνεχίζουμε μαζί με τις υπηρεσίες μας την προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα με ένα και μοναδικό στόχο: να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά ούτε στη Λέσβο ούτε, πολύ περισσότερο, στην υπόλοιπη χώρα και να επιστρέψει σταδιακά η κτηνοτροφία και όλοι οι συναφείς κλάδοι της οικονομίας του νησιού στην κανονικότητα».

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