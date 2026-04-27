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ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση Βαρδακαστάνη - Σπυρόπουλου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική
12:51 - 27 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση Βαρδακαστάνη - Σπυρόπουλου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη είχαν το πρωί της Δευτέρας (27/4) ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο προκάτοχος του Ανδρέας Σπυρόπουλος. 

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Βαρδακαστάνης επισήμανε τα εξής:

«Συναντηθήκαμε σήμερα, με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, έναν νέο άνθρωπο που έχει υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ και την παράταξη με αφοσίωση και με πάθος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να διαδέχομαι στη θέση του Γραμματέα τον Ανδρέα για να συνεχίσουμε το έργο που ήδη έχει πραγματοποιηθεί και για να οργανώσουμε όλοι μαζί με την καθοδήγηση του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη τη δημοκρατική πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή.

Τον ευχαριστώ θερμά, συνεχίζουμε».

Απο τη δική του πλευρά ο κ. Σπυρόπουλος σημείωσε:

«Είχα την ευκαιρία σήμερα στη Χ. Τρικούπη να καλωσορίσω τον νέο Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Βαρδακαστάνη. Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας για όσα καταφέραμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, που μεγάλωσαν και δυνάμωσαν την παράταξη αλλά και με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για τις ακόμη καλύτερες και δημιουργικές στιγμές που είναι μπροστά μας. Οι διαπιστωμένες ικανότητες, η διάθεση για προσφορά και το ξεκάθαρα ενωτικό μήνυμα της εκλογής του συναντούν τις ολόψυχες ευχές μου για καλή επιτυχία στο έργο του. Θα είμαι δίπλα του σε ο,τι χρειαστεί. Καλό αγώνα!».

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