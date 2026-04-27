Βασική προϋπόθεση η συνεργασία για την επίτευξη προόδου στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τον Καρκίνο στην Ελλάδα με θέμα «Fighting cancer in disrupted times», υπό την επιστημονική αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και την υποστήριξη της MSD. 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τον Καρκίνο: Η συνεργασία βασική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου στην αντιμετώπιση της ασθένειας

Το συνέδριο επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως κομβικό σημείο συνάντησης για την ογκολογική κοινότητα της χώρας, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους ασθενών και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της καινοτομίας και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε σύγχρονα καινοτόμα προϊόντα στον τομέα της ογκολογίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα, όπως η πορεία της ογκολογικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξελίξεις στην έρευνα, η συμβολή των ψηφιακών λύσεων στην υγεία, καθώς και οι προκλήσεις για τη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων των ασθενών.

Στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τον Καρκίνο στην Ελλάδα, την MSD εκπροσώπησαν ο Cyril Schiever, President Mid-Europe Region, και η Ugne Sabale, Director, Outcomes Research, Vaccines, MSD Mid‑Europe.

Ο κ. Cyril Schiever υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των ασθενών και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χαρακτηρίζοντάς τη «βασική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου στην αντιμετώπιση του καρκίνου, μέσα από την αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων και της καινοτομίας».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη πρόοδο των τελευταίων 30 ετών στη διαχείριση του καρκίνου, επισημαίνοντας ότι το πενταετές ποσοστό επιβίωσης για όλους τους καρκίνους συνολικά έχει ανέλθει στο 70% για τα άτομα που διαγνώστηκαν την περίοδο 2015–2021, έναντι περίπου του μισού πληθυσμού στα μέσα της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου (ACS, 2026).

«Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι συλλογικές προσπάθειες για τη διαχείριση αυτής της πρόκλησης για τη δημόσια υγεία που ονομάζεται καρκίνος. Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν τη δυναμική να μεταμορφώσουν τη διαχείριση της νόσου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κινηθούμε προς μια πιο εξατομικευμένη, ασθενοκεντρική προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι κάθε ασθενής θα λαμβάνει τα κατάλληλα φάρμακα, την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Schiever αναφέρθηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (EBCP), το οποίο χαρακτήρισε ως ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής υγείας, που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για έγκαιρη διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στα καινοτόμα προϊόντα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση της φροντίδας του καρκίνου, με πρωτοβουλίες ευθυγραμμισμένες με τους βασικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, όπως το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, η ψηφιακή μεταρρύθμιση και η αποζημίωση των βιοδεικτών, μεταξύ άλλων», είπε.

Αναφερόμενος στην παρουσία της MSD στην Ελλάδα, ο κ. Schiever υπενθύμισε τη μακροχρόνια συνεργασία με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές και την υποστήριξη στην επιστημονική κοινότητα και τους ασθενείς μέσω ενός ισχυρού προγράμματος κλινικών μελετών, που αριθμεί περισσότερες από 80 ενεργές κλινικές μελέτες σε 174 κέντρα σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα σε περισσότερους από 660 ασθενείς.

Από την πλευρά της, η κυρία Ugne Sabale ανέδειξε το αυξανόμενο φορτίο του καρκίνου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «στην Ευρώπη καταγράφονται ετησίως περίπου 4,5 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις καρκίνου και 1,9 εκατομμύρια θάνατοι».

Στην Ελλάδα, το 2022 καταγράφηκαν 63.176 νέες διαγνώσεις και 34.729 θάνατοι, δηλαδή περίπου 95 θάνατοι ημερησίως, καθώς και 647.372 χαμένα έτη ζωής, με την αναλογία ανδρών και γυναικών να διαμορφώνεται σε 60% και 40% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φορτίο των καρκίνων που σχετίζονται με τον ιό HPV, επισημαίνοντας ότι «το 2022 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 443 HPV-σχετιζόμενοι θάνατοι – περισσότεροι από ένας την ημέρα – εκ των οποίων το 16% αφορούσε άνδρες». Οι συγκεκριμένοι καρκίνοι οδήγησαν στην απώλεια σχεδόν 6.400 ετών ζωής, με τον μέσο όρο χαμένων ετών λόγω πρόωρης θνησιμότητας να εκτιμάται στα 15 έτη.

«Η πρόληψη του καρκίνου αποτελεί μία από τις πιο βιώσιμες πολιτικές υγείας, με μακροπρόθεσμα και μετρήσιμα οφέλη για τις κοινωνίες και τα συστήματα υγείας», κατέληξε η κυρία Sabale, τονίζοντας ότι η πρόληψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον.