Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Κοινό όραμα με τη Γαλλία μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, τη Δευτέρα (27/4).

«Ήταν μια επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό» τόνισε και πρόσθεσε πως «επαναβεβαιώσαμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς, αλλά και εντάξαμε το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

Όπως επεσήμανε, Ελλάδα και Γαλλία είχαν κινηθεί έγκαιρα ήδη από το 2021, όταν υπέγραψαν τη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας, επισημαίνοντας: «Διότι θέλω να θυμίσω ότι Ελλάδα και Γαλλία, όταν υπέγραφαν τη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας το 2021, ήταν ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις. Πρώτοι εμείς βάλαμε τα ζητήματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στο τραπέζι των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και χαίρομαι διότι αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση έχει αποκτήσει μία αυξημένη δυναμική».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σύγκλιση Αθήνας και Παρισιού σε στρατηγικό επίπεδο, σημειώνοντας: «Μοιραζόμαστε κοινό όραμα με τη Γαλλία για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, που θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών».

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Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παραμένοντας εντός των δημοσιονομικών κανόνων και της πειθαρχίας, την οποία – όπως είπε – επιβάλλει κυρίως η ανάγκη περιορισμού του υψηλού δημόσιου χρέους.

Επισήμανε επίσης ότι «η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία έξι χρόνια τη μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής προσπάθειας με αναφορά στο μέλλον, λέγοντας: «Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα μεγάλο βάρος» και προσθέτοντας πως «όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε για πολλές δεκαετίες. Πλέον αντιμετωπίζουμε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με διαφορετικούς όρους».

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