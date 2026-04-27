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Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
Πολιτική
19:05 - 27 Απρ 2026

Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από την Τρίπολη της Λιβύης ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη λιβυκή πλευρά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών, Αλ Τάχερ Σάλεμ αλ-Μπαούρ. Στο πλαίσιο των επαφών, η Αθήνα και η Τρίπολη εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την έναρξη μιας πιο δομημένης διαδικασίας διαλόγου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στα ζητήματα θαλάσσιων ζωνών.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης: «Ήταν εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Τρίπολη, για να συναντηθώ για δεύτερη φορά με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ζεστή υποδοχή και φιλοξενία την ηγεσία στην Τρίπολη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Ζητήματα, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία.

Αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες, οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες. Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».

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