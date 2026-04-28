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Βαρδακαστάνης για υποκλοπές: Αφού δε ρίχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα πάμε σε εξεταστική
Πολιτική
17:12 - 28 Απρ 2026

Βαρδακαστάνης για υποκλοπές: Αφού δε ρίχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα πάμε σε εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
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«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκανε στοιχειωδώς το απλούστερο όλων, έρευνα. Το επαναλαμβάνω: να κάνει έρευνα. Πήρε την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία έθετε και ζητήματα κατασκοπείας και θεώρησε ότι δεν είναι άξια καν διερεύνησης. Αφού δεν ρίχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάμε σε εξεταστική επιτροπή για να πέσει φως. Στη δημοκρατία και οι κρίνοντες, κρίνονται», σχολίασε σήμερα (28/4) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Real Fm και απαντώντας σε κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «επιλεκτική» τοποθέτηση απέναντι στη δικαιοσύνη, ο Γραμματέας της ΚΠΕ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προασπίζεται τη λειτουργία των θεσμών.

«Εμείς δεν λέμε ούτε ζήτω η Κοβέσι, ούτε κάτω ο Τζαβέλλας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική λειτουργία του κράτους δικαίου. Δηλαδή να διερευνάται η υπόθεση και να αποδίδεται δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην Ιστορία ότι τόσα στελέχη της κυβέρνησης, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν πήγε ούτε ένας να ζητήσει να ερευνηθεί για ποιο λόγο ήταν στόχος. Δεν οφείλει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός;», αναρωτήθηκε.

Μάλιστα απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο που προηγήθηκε στη ίδια ραδιοφωνική συχνότητα και την επίθεση του στο ΠΑΣΟΚ για δήθεν αντιθεσμική στάση, ο Γραμματέας ΚΠΕ υπογράμμισε: «Όταν έχουμε τον κ. Γεωργιάδη που δηλώνει ότι μπορεί να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν θεσμό της δικαιοσύνης;»

Ο κ. Βαρδακαστάνης εκτίμησε ότι «το εκλογικό τοπίο που θα έχουμε το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από το δημοσκοπικό τοπίο που έχουμε σήμερα», καθώς υπάρχουν πολλές μεταβλητές στο πολιτικό σύστημα.

Ενώ ως προς το πολιτικό διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής, ο κ. Βαρδακαστάνης επισήμανε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, ο Γραμματέας της ΚΠΕ σημείωσε ότι «θα κριθεί όταν δούμε την μορφή που θα πάρει η πρόταση του κ. Τσίπρα στον στίβο της κοινωνίας και της πολιτικής. Σας είπα ότι "αμνησία pass" δεν υπάρχει. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε και ως Πρωθυπουργός και ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βεβαίως έχει ευθύνη ότι οδήγησε με τον τρόπο που το οδήγησε το κόμμα του στα εξ ων συνετέθη και τώρα προσπαθεί πάλι να τα συνδέσει. Επιλογή του, δεν αναμειγνυόμαστε, ιστορικά το κρίνουμε. Στον στίβο της κοινωνίας, της πολιτικής και της ζωής, οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα δώσουν εντολή προς όλες τις κατευθύνσεις».

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