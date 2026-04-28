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Wall: Βουτιά Nasdaq και τεχνολογικών κολοσσών μετά το «σήμα κινδύνου» της OpenAI
Χρηματιστήρια
17:03 - 28 Απρ 2026

Wall: Βουτιά Nasdaq και τεχνολογικών κολοσσών μετά το «σήμα κινδύνου» της OpenAI

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρούν σημαντικά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 28/4, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν από αναφορά που υποδηλώνει αδυναμία ανάπτυξης της OpenAI, αλλά και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 0,51% στις 7.138,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,78% στις 24.694,649 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται ελαφριά κατά 25 μονάδες (0,05%) στις 49.193,51 μονάδες, υποστηριζόμενος από άνοδο άνω του 5% στη μετοχή της Coca-Cola, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η OpenAI κατέγραψε ρυθμούς ανάπτυξης εσόδων και χρηστών χαμηλότερους από τους στόχους της. Επιπλέον, η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φριρ φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να καλύψει μελλοντικές συμβάσεις υπολογιστικής ισχύος, εάν δεν ενισχυθούν τα έσοδά της.

Η εξέλιξη αυτή πίεσε τον τεχνολογικό κλάδο, με τις μετοχές της Nvidia να υποχωρούν πάνω από 2%, της Broadcom περίπου 4%, της Advanced Micro Devices και της Intel κατά 4%, ενώ η Oracle σημείωσε πτώση 5%.

Οι αγορές είχαν ξεκινήσει την εβδομάδα σε υψηλά επίπεδα, καθώς τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq είχαν καταγράψει ιστορικά ρεκόρ τη Δευτέρα. Ωστόσο, το κλίμα επιβαρύνθηκε από την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, οι οποίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού τύπου West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 3% ξεπερνώντας τα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent άγγιξε τα 110 δολάρια.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα για τις αγορές, καθώς αναμένονται αποτελέσματα από πέντε από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, τις λεγόμενες «Magnificent Seven»: Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Apple.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μέρος της θετικής δυναμικής έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των μετοχών, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω εκπλήξεις, ενώ η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις κερδών παραμένει αβέβαιη.

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