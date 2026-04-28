Μητσοτάκης: Τα €36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να κάνει έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 2030, αλλά και ενόψει των εκλογών του 2027.

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15–17 Μαΐου στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι «το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους και ενόψει των εκλογών του 2027 πρέπει όλοι να αναλογιστούμε πού ήμασταν αλλά και πού θέλουμε να φτάσουμε».

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις στο κράτος από το 2019 δεν ήταν αποσπασματικές, αλλά είχαν προετοιμαστεί πριν από τις εκλογές, επισημαίνοντας ότι «αυτή είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρών κομμάτων και σοβαρών κυβερνήσεων και όσων σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών και όχι τη Δευτέρα μετά από αυτές». Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «τεράστια επιτυχία» που συνέβαλε στην αντιμετώπιση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής είναι «το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη το Δημόσιο να ακούει ενεργά τους πολίτες. Ως παράδειγμα έφερε την αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, σημειώνοντας ότι «η εικόνα που προκύπτει είναι διαφορετική από αυτή που συχνά παρουσιάζεται στα ΜΜΕ», αν και αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, ενώ τόνισε πως «η εικόνα του ΕΣΥ αλλάζει».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του επιτελικού κράτους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πήραμε 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης που αξιοποιούμε επ’ ωφελεία των πολιτών. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει».

Παράλληλα, επισήμανε ότι πολλοί δεν θυμούνται την εικόνα του κράτους πριν από το 2019, καθώς σήμερα θεωρούν δεδομένες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. «Αυτή η προσήλωση στον στόχο μας υποχρεώνει να θέτουμε πιο φιλόδοξους στόχους», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε έντονο ύφος, τόνισε επίσης ότι «δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού, δεν γίνεται πολιτική χωρίς δεδομένα και με διαίσθηση», προσθέτοντας ότι απαιτείται εις βάθος ανάλυση των προβλημάτων. «Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία, όπως είπε, επέτρεψε τη δημιουργία σημαντικών πλεονασμάτων. Τα πλεονάσματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα τόσο για επιστροφή πόρων στην κοινωνία όσο και για ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους. «Στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε κλείνοντας.

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Στήριξη Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άκη Σκέρτσο

Την ώρα που η κριτική βουλευτών της ΝΔ έχει ενταθεί, ο πρωθυπουργός στήριξε τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, από τις επιθέσεις που δέχεται εσχάτως: «Όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός σχεδιασμός, θα μπορεί ο Άκης ο Σκέρτσος με την ιδιότητά του, η Γραμματεία Συντονισμού της κυβέρνησης, να παρεμβαίνει όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού», τόνισε χαρακτηριστικά.