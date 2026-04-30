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Μητσοτάκης: Σήμα για αναθεώρηση του άρθρου 16 στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Πολιτική
13:00 - 30 Απρ 2026

Μητσοτάκης: Σήμα για αναθεώρηση του άρθρου 16 στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη μετατροπή της χώρας σε διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης για εξωστρέφεια και αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην τελετή το «παρών» έδωσε και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί «σε ένα περιφερειακό, γιατί όχι αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο», προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την εκπαιδευτική αυτή στρατηγική με την ενίσχυση της οικονομίας, σημειώνοντας ότι οι ξένοι φοιτητές «υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και γιατί όχι στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, άσκησε κριτική για «αγκυλώσεις» και «ρητορική της δεκαετίας του 1980», τονίζοντας πως «η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι τα πανεπιστήμια «απελευθερώθηκαν από τον βραχνά ενός ασφυκτικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας», αποκτώντας δυνατότητα να προσελκύουν πόρους, να συνάπτουν διεθνείς συνεργασίες και να αναπτύσσουν αγγλόφωνα προγράμματα. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη να «τελειώσουμε επιτέλους με αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών καταλήψεων», υπογραμμίζοντας ότι «εκεί που παλιά υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι ήδη λειτουργούν τέσσερα αδειοδοτημένα ιδρύματα, με προοπτική να αυξηθούν. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως έκπτωση ως προς τα αυστηρά κριτήρια», επισημαίνοντας πως αρκετές αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για «κοσμογονία στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση», τονίζοντας ότι η χώρα «εντάσσεται πια δυναμικά στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη». Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, δηλώνοντας: «Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο και θα σφραγίσει τη θεσμική, την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας και αναφέρομαι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος». Όπως πρόσθεσε, «έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητιέται εδώ και πολλές δεκαετίες… να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας», συνδέοντας τη μεταρρύθμιση με τη συνολική στρατηγική για μια ισχυρή επένδυση στη δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση.

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