Δυναμική παρουσία για το ελληνικό γιαούρτι στις διεθνείς αγορές - Ενισχυμένη η παραγωγή κατά 30% το 2025

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, το βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διάθεσης, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα προϊόντα τους.

Η τιμή της πρώτης ύλης (δηλ. του γάλακτος που προέρχεται από τους παραγωγούς) αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των γαλακτοβιομηχανιών και κατ’ επέκταση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Οι τιμές πώλησης όλων των κατηγοριών γάλακτος έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο την περίοδο 2021-2025, εμφανίζοντας ωστόσο τάσεις μερικής αποκατάστασης την τελευταία διετία.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει ότι το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δυναμικά ελληνικά προϊόντα εν γένει. Ενδεικτικό της εντυπωσιακής ανάπτυξης που γνωρίζει το γιαούρτι αποτελεί το γεγονός πως οι παραγόμενες ποσότητες γιαουρτιού έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη. Όσον αφορά το 2025, η παραγωγή γιαουρτιού ήταν ενισχυμένη κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Στην περίπτωση της παραγωγής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (χωρίς τα ροφήματα γάλακτος), το 2025, εκτιμάται πως σημειώθηκε στασιμότητα στην παραγωγή-κατανάλωσή του (-0,6%) έναντι του προηγούμενου έτους. Τα τελευταία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην εγχώρια αγορά γάλακτος αποσπά το ισοδύναμο συμπυκνωμένο γάλα, με μερίδιο 37,0% το 2025.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ιωάννα Στρατουδάκη, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάστηκε ελαφρώς ενισχυμένη το 2025 σε σχέση με το 2024 στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Για το 2025 εκτιμάται πως τη σημαντικότερη άνοδο είχαν το συμπυκνωμένο γάλα (12,6%), οι ποσότητες του οποίου προορίζονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική χρήση (καφετέριες, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.), καθώς επίσης και το ξινόγαλα και τα ποτά με βάση το γάλα (9,5%), ευνοημένα από την στροφή των καταναλωτών σε περισσότερο υγιεινά ροφήματα και στην αγορά προϊόντων εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20 εταιρειών για τη διετία 2023-2024. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις των 20 επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 6,9% το 2024 έναντι του 2023. Αντίθετα, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,6% την ίδια περίοδο λόγω του αυξημένου κόστους πωλήσεων. Μειωμένα ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,7%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε €146,1 εκατ. το 2024. Το 2024 επί συνόλου 20 επιχειρήσεων, οι 12 ήταν κερδοφόρες, έναντι 15 το προηγούμενο έτος.