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Μητσοτάκης σε Βάντεφουλ: Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή
Πολιτική
17:39 - 04 Μάι 2026

Μητσοτάκης σε Βάντεφουλ: Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, στον Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή μετά από μία ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως οι ευρωατλαντικές σχέσεις, η ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Έρχεστε σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, οπότε έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είμαστε, μαζί με την Κύπρο, η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

{https://www.youtube.com/watch?v=gkfCSnewr1E&t=5s}

Έχουμε, ασφαλώς, πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα.

Είμαστε μια χώρα, όπως γνωρίζετε και όπως συζητήσατε με τον Υπουργό μας, που διατηρεί, θα έλεγα, εποικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που, κατά τη γνώμη μου, μας καθιστά αξιόπιστους «γεφυροποιούς». Φυσικά, όμως, για να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου τις ανατινάζουμε.

Επομένως, το να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα, είναι, πιστεύω, κοινή προτεραιότητα για τις δύο χώρες μας. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω.

Johann Wadephul: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, που μας φιλοξενείτε σήμερα το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντικό να συναντιόμαστε σε αυτούς τους καιρούς, όπως είπατε. Σας μεταφέρω πολύ θερμούς χαιρετισμούς από τον Friedrich Merz. Συνομίλησα μαζί του χθες το απόγευμα και μου ζήτησε να σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς του, εκτιμά τη φιλία που σας συνδέει. Αυτό ισχύει επίσης για τις δύο χώρες μας και για τις δύο κυβερνήσεις, ειδικά για τους Υπουργούς Εξωτερικών σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Σήμερα το πρωί συζητήσαμε εκτενώς για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, όπως έχουμε συμφέρον να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Θα έλεγα, λοιπόν, ενόψει της ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές και τις προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Και αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ φίλων και κύριων εταίρων, όπως είναι η Ελλάδα και η Γερμανία. Σας ευχαριστώ.

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