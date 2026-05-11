Τσουκαλάς: Mετά τον κ. Ντίλιαν έχουμε και δεύτερη συνέντευξη που δείχνει τον Πρωθυπουργό ως οργανωτή των υποκλοπών

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε σήμερα (11/5) μεταξύ άλλων για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως επίσης και για τις «ζυμώσεις» στο χώρο της αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στα Παραπολιτικά, σχολίασε αρχικά την ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια ότι το drone στη Λευκάδα, βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Όπως λοιπόν είπε:



«Εδώ υπάρχουν εθνικά επικίνδυνοι ακροβατισμοί προκειμένου η κυβέρνηση να μην λογοδοτήσει για ευθύνες που έχει σε σχέση για το ότι έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι ο θαλάσσιος χώρος μας. Αν είναι λάθος, πρέπει να βγει να πει ότι έκανε λάθος όχι απλά να βγαίνουνε διαρροές».

Σχετικά δε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να μην ξέρει τι λέει στην ανάρτηση, να λέει ότι είναι κεντρικός λόγος όπου ενισχύεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός κάτι που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εφαρμοστεί. Τον εκθέτουν οι συνεργάτες του. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να φαίνεται να μην ξέρει που παν τα τέσσερα και να έρχεται και να λέει πόσο καλά πηγαίνει κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει».



Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη το Realnews. Όπως λοιπόν τόνισε χαρακτηριστικά:

«Θα απευθύνω ερώτηση στον κ. Μαρινάκη ο οποίος οφείλει να απαντήσει. Έχουμε μετά τον κ. Ντίλιαν μια δεύτερη συνέντευξη που δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών, του κ. Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακιέρα, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλοι οι ηθικοί αυτουργοί και δεν τον βλέπουμε να αρνείται ότι γνώριζε ή την εμπλοκή του. Ελπίζω ο κ. Μαρινάκης να σχολιάσει την συνέντευξη του κ. Δημητριάδη εκτός κι αν μας πει ότι ο Πρωθυπουργός όπως είχε μπερδέψει τον Ντίλιαν με τον Ντίλαν έχει αρχίσει να ξεχνάει και τον κ. Δημητριάδη».



Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:



«Βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες διάφορα στελέχη της ΝΔ που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε «εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα». Ο κ. Μαρινάκης είπε «τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας», ο κ. Γεωργιάδης είπε «τον θέλουμε γιατί είναι βολικό». Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κριθεί», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και συμπλήρωσε:

«Εμάς δεν είναι αντίπαλός μας ο Τσίπρας, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την παράταξη εκείνη που φοβάται η ΝΔ. Θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί», κατέληξε χαρακτηριστικά.