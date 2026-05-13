Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα
Πολιτική
12:42 - 13 Μάι 2026

Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτησή του με τον δημοσιογράφο Ben Hall των Financial Times, έστειλε μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την πορεία των τιμών ενέργειας, εκτιμώντας ότι θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις συνθήκες της αγοράς και την πορεία του πληθωρισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στον ενεργειακό τομέα τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξελίσσεται σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το 2019 η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και είμαστε μεγάλοι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας».

Απέδωσε τη βελτίωση αυτή στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πλέον πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να υποχωρούν, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα και, όπως είπε, εφόσον καταστεί εφικτό, θα υπάρξει και φθηνότερο φυσικό αέριο.

Δημοσιονομική σταθερότητα και χρέος

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα ενδέχεται, για πρώτη φορά εντός του έτους, να μην είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα.

Τόνισε ότι η διαχείριση του χρέους αποτελεί «πολιτική παρακαταθήκη και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές», επισημαίνοντας την ανάγκη κάθε επιλογή να κινείται εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Κόστος ζωής και πιθανές νέες παρεμβάσεις

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το αυξημένο κόστος ζωής παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των εισοδημάτων και της παραγωγικότητας, καθώς και για διατήρηση δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέπει παρεμβάσεις.

Άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα μέτρα αυτά να είναι στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα.

«Ενδεχομένως να υπάρξουν και επιπλέον μέτρα, αν χρειαστεί. Ελπίζω να μη χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενεργειακή στρατηγική και πράσινη μετάβαση

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές χώρες με ταχύτερη ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005.

Εκτίμησε ότι η χώρα θα μπορούσε να καλύπτει έως και το 80% των αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες μορφές ενέργειας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.

Τόνισε ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή σταθερότητα, ενώ σημείωσε πως το φυσικό αέριο θα παραμείνει στο ενεργειακό μείγμα για το προβλεπόμενο μέλλον.

Ευρωπαϊκή πολιτική, άμυνα και δανεισμός

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σημερινές ανάγκες και φιλοδοξίες της Ένωσης.

Υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα στοχευμένου ευρωπαϊκού δανεισμού για συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η άμυνα, την οποία χαρακτήρισε «ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν τάσσεται υπέρ ενός γενικευμένου ευρωπαϊκού δανεισμού για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων.

Ναυσιπλοΐα, εξωτερική πολιτική και διεθνείς προκλήσεις

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, έχει συμβάλει στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, ως ναυτιλιακή δύναμη και ανοιχτή οικονομία, έχει άμεσο συμφέρον στην προστασία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και δήλωσε έτοιμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση.

Πυρηνική ενέργεια και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ως πιθανή μακροπρόθεσμη επιλογή για τη βασική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση.

Όπως είπε, έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση του θέματος, το οποίο αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός σχεδιασμός δεκαετίας, στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας και της τεχνολογικής μετάβασης.

