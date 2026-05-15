Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου μετά την μήνυση Γεωργιάδη

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε θετικά για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με δύο από τις πέντε δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν, αφενός, δικογραφία που προέκυψε έπειτα από μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και, αφετέρου, δεύτερη υπόθεση που σχετίζεται με δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι συμμετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη που εκδικάζεται στη Λάρισα.

Κατά τη συνεδρίαση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αρχικά την αναβολή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε επαρκή χρόνο για να μελετήσει τις δικογραφίες. Παράλληλα, αιτήθηκε την εξαίρεση του προέδρου της επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, καταγγέλλοντάς τον για μεροληπτική στάση. Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν από τα μέλη της επιτροπής.

Μετά από σύντομη διακοπή, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με εξέταση των δύο υποθέσεων, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι, ζητώντας να συζητηθούν από κοινού όλες οι δικογραφίες σε επόμενη συνεδρίαση.

Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη, ενώ η επιτροπή δεοντολογίας αναμένεται να εξετάσει και τις υπόλοιπες τρεις δικογραφίες στην επόμενη συνεδρίαση, τη Δευτέρα.