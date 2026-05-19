ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική
17:05 - 19 Μάι 2026

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Την έντονη δυσαρέσκειά της απέναντι στην τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η οποία προβλέπει την παραπομπή σε δίκη μέσα σε διάστημα τριών μηνών για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, εξέφρασε την Τρίτη (19/5) η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.  

Σε επιστολή της προς τον Υπουργό, η κ. Κοβέσι διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η σχετική νομοθετική ρύθμιση, αφήνοντας αιχμες για fast track κύρωση του νομοσχεδίου.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζεται η ανησυχία πως η πρακτική αυτή «αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι «έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου».

«Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα», σημειώνεται ακόμη.

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Η επίμαχη τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις πλημμελημάτων οι υποθέσεις θα οδηγούνται άμεσα στο αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο και θα πρέπει να προσδιορίζονται προς εκδίκαση το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την εισαγωγή τους. Παράλληλα, σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης, η νέα δικάσιμος δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες ή δύο μήνες αντίστοιχα.

Για τις υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, η τροπολογία προβλέπει υποχρεωτική ανάκριση από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων, ενώ οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός του μισού χρονικού διαστήματος που προβλέπεται σήμερα από τον νόμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 17:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Άρειος Πάγος κρίνει το μέλλον των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ο Άρειος Πάγος κρίνει το μέλλον των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την ένταξη νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την ένταξη νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

«Καρφιά» Γεωργιάδη κατά των «αόρατων» Υπουργών – «Να την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»
Πολιτική

«Καρφιά» Γεωργιάδη κατά των «αόρατων» Υπουργών – «Να την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»

Φλωρίδης: «Ήπια διατυπωμένες» οι παρεμβάσεις των «5» γαλάζιων – Κανένα εσωτερικό πρόβλημα στη ΝΔ
Πολιτική

Φλωρίδης: «Ήπια διατυπωμένες» οι παρεμβάσεις των «5» γαλάζιων – Κανένα εσωτερικό πρόβλημα στη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ