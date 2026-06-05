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Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας
Πολιτική
10:55 - 05 Ιουν 2026

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παππάς, έστειλε μήνυμα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, προειδοποιώντας ότι τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα δεν επιτρέπουν ούτε εφησυχασμό ούτε αναβολή αποφάσεων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 την Παρασκευή (5/6), ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την επικείμενη Κεντρική Επιτροπή «πάρα πολύ κρίσιμη», υπογραμμίζοντας ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε «ιστορικά χαμηλά» επίπεδα.

«Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ηγεσία οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά το κόμμα για το κατά πόσο υλοποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση που προέβλεπε πρωταγωνιστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκρότηση ευρύτερων συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για τις επαφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και άλλες πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο εγχείρημα συνεργασιών.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στα σενάρια που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει ενδεχόμενο νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε πως το κόμμα εγκαταλείπει τον βασικό του ρόλο και την εντολή που έχει λάβει από τα μέλη του.

«Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και απλώς να αναμένουμε, σημαίνει ότι παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας και της εντολής που έχουμε λάβει. Είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια», υπογράμμισε.

Ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας, επισημαίνοντας πως «έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα τα οποία ήταν αδιανόητα ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές αυτού του χώρου».

«Θα είμαστε ακατάλληλοι για τη θέση στην οποία μας έχουν τάξει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αν νομίζουμε ότι μπορούμε να βαδίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και να προσποιούμαστε ότι δεν έχουν υπάρξει γεγονότα που μας επηρεάζουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι το κόμμα χρειάζεται «μεγάλες αλλαγές».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκλογικής καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε ότι η απόφαση του κόμματος είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας συμμαχίας «με όσους θέλουν και όσους μπορούν», ενώ σημείωσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική επιλογή θα απαιτούσε ακόμη και έκτακτο συνέδριο.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας των κομματικών οργάνων, χαρακτηρίζοντας «ακατανόητο» το γεγονός ότι η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει λίγες ώρες πριν από την Κεντρική Επιτροπή, καθώς –όπως είπε– θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος για συνθέσεις και ουσιαστικό διάλογο.

Ερωτηθείς αν θα ήταν υποψήφιος σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν μπορεί να νοηθεί αν δεν προηγηθεί η παραίτηση όλων μας από τα καθήκοντα στα οποία μας έχει βάλει η βάση του κόμματος», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η σημερινή ηγεσία παύει αυτομάτως να υφίσταται.

Για τα σενάρια ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών έκανε λόγο για «αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών», ενώ αναφέρθηκε ονομαστικά στον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές κινήσεις ως «φαινόμενο Φαραντούρη σε κακέκτυπο».

Όσον αφορά τις πιθανές συνεργασίες με το ΜέΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο κ. Παππάς εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας ότι πρόκειται για «ασύμβατες πορείες», καθώς η πολιτική αφετηρία του κ. Βαρουφάκη βασίζεται στην άποψη ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2015.

Αντίθετα, για τη Νέα Αριστερά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης, σημειώνοντας ότι τα στελέχη της υπήρξαν συνοδοιπόροι στην κυβέρνηση της περιόδου 2015-2019 και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διασπάσεις έχουν κοστίσει συνολικά στον χώρο.

«Πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και τη σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας», κατέληξε.

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