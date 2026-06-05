JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ σχεδιάζουν να λανσάρουν ένα δίκτυο tokenized καταθέσεων το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή από εταιρείες κρυπτονομισμάτων που επιδιώκουν να διεισδύσουν βαθύτερα στον τραπεζικό χώρο.

Το νέο δίκτυο θα συνδέει τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών με την υποδομή πάνω στην οποία λειτουργούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Θα λειτουργεί από την The Clearing House, μια εταιρεία δικτύου πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, η οποία ανήκει από κοινού στις JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo και άλλες μεγάλες εμπορικές τράπεζες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες μέχρι σήμερα για το άνοιγμα του κόσμου των crypto προς τον τραπεζικό κλάδο. Θα επιτρέπει στις tokenized καταθέσεις να μεταφέρονται άμεσα μέσω τεχνολογίας blockchain, με διακανονισμούς (settlements) που θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

«Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση για τις τράπεζες», δήλωσε ο David Watson, διευθύνων σύμβουλος της Clearing House, στη Wall Street Journal, καθώς ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα «ριζικά διαφορετικό» μέλλον στις πληρωμές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που βασίζονται στο blockchain.

Το δίκτυο tokenized καταθέσεων θα είναι διαθέσιμο σε τράπεζες σε όλες τις ΗΠΑ, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Το υποκείμενο blockchain θα αναπτυχθεί μέσω συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο τεχνολογίας, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Ορισμένες τράπεζες αποκαλούν το δίκτυο «The Bridge» (Η Γέφυρα), ενώ άλλες «The Chain» (Η Αλυσίδα).

Οι τράπεζες ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι τα stablecoins θα γνωρίσουν ευρεία υιοθέτηση, ιδιαίτερα εάν οι εταιρείες crypto καταφέρουν να αποσπάσουν καταθέσεις από το τραπεζικό σύστημα.

Η Clearing House εκτιμά ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της αρχικής ζήτησης για το νέο δίκτυο. Μεταξύ των πιθανών χρήσεων περιλαμβάνονται:

Προγραμματιζόμενες λειτουργίες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (programmable treasury operations)

Διαχείριση ρευστότητας σε πραγματικό χρόνο

Διασυνοριακές πληρωμές

Το δίκτυο αποτελεί «ένα ακόμη βήμα που ουσιαστικά εδραιώνει» τον ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση χρημάτων, τις κεφαλαιαγορές και άλλους τομείς, δήλωσε ο Shahmir Khaliq, επικεφαλής υπηρεσιών της Citi.

Η tokenization — δηλαδή η ψηφιακή αναπαράσταση παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια ως tokens σε blockchain — κερδίζει συνεχώς έδαφος στη Wall Street. Μεγάλα χρηματιστήρια ετοιμάζονται να λανσάρουν πλατφόρμες tokenized τίτλων, ενώ τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων έχουν ήδη παρουσιάσει tokenized αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.

Οι τράπεζες προτιμούν γενικά τις tokenized καταθέσεις από τα stablecoins, επειδή πρόκειται ουσιαστικά για παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις που αναπαρίστανται ως ψηφιακά tokens στο blockchain. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούν το ίδιο πιστωτικό προφίλ κινδύνου, τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις και τις ίδιες λογιστικές μεταχειρίσεις, διευκολύνοντας τις τράπεζες να προσφέρουν πληρωμές μέσω blockchain εντός του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Παράλληλα, οι καταθέσεις παραμένουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Mark Monaco, επικεφαλής λύσεων παγκόσμιων πληρωμών της Bank of America, δήλωσε ότι οι πελάτες δεν «χτυπούν την πόρτα» ζητώντας tokenized καταθέσεις, ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον και το νέο δίκτυο θα εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί ήδη το δικό της εσωτερικό σύστημα tokenized καταθέσεων, το JPM Coin, για τον διακανονισμό πληρωμών στο ιδιωτικό της blockchain.

Οι τράπεζες ενδέχεται στο μέλλον να εκδώσουν και δικά τους stablecoins εάν υπάρξει επαρκής ζήτηση.