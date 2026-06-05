ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια
10:51 - 05 Ιουν 2026

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιέσεις δέχονται σήμερα, Παρασκευή (5/6), οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η απότομη βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street ελέω Broadcom επηρέασε την επενδυτική ψυχολογία.  

Ακολουθώντας τις μεγάλες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,15% στις 623,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στα «κόκκινα».

Στο ταμπλό, ο γαλλικός CAC διασώζεται προς το παρόν με κέρδη 0,10% στις 8.252,73 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ που κερδίζει 0,34% στις 18.336 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,10% στις 24.889,68 μονάδες, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,09% στις 10.351,55 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο χάνει 0,11% στις 50.125,50 μονάδες.

Η προσοχή των traders είναι στραμμένη στους κραδασμούς που προκαλούν οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, μετά την απογοήτευση που δημιούργησαν οι προβλέψεις της Broadcom, η οποία έχασε χθες (4/6) στη Wall Street 12%, ενώ απ’ την αρχή του έτους έχει καταφέρει να ενισχυθεί κατά 38%.

Παράλληλα, το βλέμμα τους στρέφεται και στις διαπραγματεύσεις για τους δύο πολέμου που συνεχίζουν να ενισχύουν τη διεθνή αβεβαιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι θα ήταν ανοιχτό να συναντήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μ. Χαμενεΐ, «αν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία», ενώ έτοιμος για τετ α τετ με τον Ρώσο ομόλογό του δήλωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, τη στιγμή που ο Πούτιν άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για «αμοιβαίους συμβιβασμούς», προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028
Εκλογές ΗΠΑ

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία
Ειδήσεις

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν
Ειδήσεις

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 09:54

ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:50

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:39

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/06/2026 - 09:34

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ