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Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση
Πολιτική
12:08 - 19 Ιουν 2026

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση

Reporter.gr Newsroom
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Με σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και με αναφορές στις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση, συμμετείχε ως Κεντρική Ομιλήτρια στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26 η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Το Συνέδριο, το οποίο φέτος επικεντρώθηκε στο θέμα «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις», ανέδειξε τις ευρωπαϊκές και εγχώριες προκλήσεις για το μέλλον των συντάξεων, τον ρόλο της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και τη συμβολή των Επαγγελματικών Ταμείων στην οικονομική ανθεκτικότητα.

Στην παρέμβασή της, η Υπουργός υπενθύμισε ότι ήδη από το περσινό Συνέδριο είχε τεθεί ως προτεραιότητα η περαιτέρω ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά πλέον στο επόμενο βήμα μεταρρύθμισης.

«Στο νέο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, η πρότασή μας αντανακλά την πεποίθηση ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης πρέπει να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία των -προαιρετικής ασφάλισης- Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% του Ελληνικού Α.Ε.Π., όταν σε χώρες του ΟΟΣΑ με ώριμα και ανεπτυγμένα συστήματα δεύτερου πυλώνα το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο προσεγγίζει το 50%, ενώ υπάρχουν χώρες που το ποσοστό αυτό φτάνει ακόμα και στο 120% του Α.Ε.Π. τους.

Όπως τόνισε, η συζήτηση που εξελίσσεται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από την αύξηση των αποταμιεύσεων και την κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα.

«Σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη συζήτηση για το πώς θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις. Σε αυτό το σημείο η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί απάντηση – δημιουργεί λύσεις», σημείωσε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης παραμένει σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας όμως ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος απαιτεί και την ουσιαστική ανάπτυξη συμπληρωματικών πυλώνων.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης:

  • Μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση διαδικασιών, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν στα νέα «Ανοιχτά» Τ.Ε.Α., τα οποία θα λειτουργούν ως ταμεία–ομπρέλα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας του θεσμού, με παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και όχι αποκλειστικά τα έτη ασφάλισης, αλλά και με τη δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας από τα Τ.Ε.Α.
  • Ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, μέσω πλήρους φορητότητας δικαιωμάτων και δυνατότητας μεταφοράς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενημέρωσης των πολιτών γύρω από τη λειτουργία των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων.

«Η πρώτη μάχη είναι να περάσουμε το μήνυμα της σπουδαιότητας των συμπληρωματικών πυλώνων ασφάλισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν αφορά μόνο το ασφαλιστικό σύστημα αλλά συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία ισχυροποίησης του 2ου πυλώνα ασφάλισης και θα εργαστούμε με συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε, καλώντας την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης να συμβάλει ενεργά τόσο στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου όσο και στην αποτελεσματική επικοινωνία του προς την κοινωνία.

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