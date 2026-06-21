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Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο
Πολιτική
16:59 - 21 Ιουν 2026

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Reporter.gr Newsroom
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«Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, τροφοδοτεί γόνιμα τη διεθνή απήχηση της χώρας μας. Είναι βασικό όχημα για την ποιοτική αναβάθμιση  της τουριστικής μας προσφοράς. Η φιλοξενία της έκθεσης στη Σύρο υπογραμμίζει τον αληθινό χαρακτήρα, την ταυτότητα του νησιού. Ενός τόπου με μεγάλη παράδοση και συμβολή στο χτίσιμο της νεότερης Ελλάδας αλλά και χώρο παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού», δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας στη Σύρο την έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης: Γνώθι σαυτόν».  

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και σε επιμέλεια του θεωρητικού και κριτικού τέχνης Τάκη Μαυρωτά, περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη, αναδεικνύοντας πτυχές του έργου και της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου 2026.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του καταξιωμένου γλύπτη στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, επισημαίνοντας ότι το έργο του συνδυάζει τη βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής πλαστικής με τη διαρκή αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων.

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της τέχνης και του πολιτισμού για τη σύγχρονη Ελλάδα, σημειώνοντας ότι εκθέσεις υψηλού επιπέδου συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διεθνή εικόνα της χώρας.

«Η Σύρος αποτελεί ένα από τα πιο διακριτά παραδείγματα διασύνδεσης του πολιτισμού με την ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, και αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η κα Κεφαλογιάννη παρέστη στα αποκαλυπτήρια της ορειχάλκινης προτομής του Ερμή, έργου και δωρεάς του κ. Θεόδωρου Παπαγιάννη, η οποία προσφέρθηκε ως φόρος τιμής για την επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση της Ερμούπολης. Όπως σημείωσε η Υπουργός, η προσφορά αυτή εμπλουτίζει τη Σύρο με ένα έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική ταυτότητα και την ιστορία του τόπου.

Κατά την παραμονή της στη Σύρο, η Υπουργός Τουρισμού πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Αλέξη Αθανασίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, τις υποδομές και τις προοπτικές περαιτέρω ποιοτικής

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