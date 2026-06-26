Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ξανά ο Αλέξης Τσίπρας· αυτή τη φορά από τη συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ, στην οποία συμμετείχε και κατά την οποία παρουσίασε το πλαίσιο της πολιτικής δράσης του νέου φορέα.

Ο κ. Τσίπρας συνεχάρη, αρχικά, τα στελέχη για την ανάληψη «σοβαρής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την ιστορία», σημειώνοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν στοχεύει στην «κατάληψη αξιωμάτων», αλλά στην «κατάθεση δουλειάς, επιμονής και αφοσίωσης».

Αναφερόμενος στην κοινωνική συγκυρία, υποστήριξε ότι οι πολίτες που εργάζονται καθημερινά αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής και προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και την ασφάλεια, ζητώντας «ουσιαστικές λύσεις και όχι μόνο κριτική».

Μίλησε, δε, για ανάγκη «σχεδίου, ρεαλισμού αλλά και ρήξεων όπου απαιτείται», τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση είναι πλέον «εύκολη», λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και ζητήματα διαφάνειας και θεσμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δυσαρέσκεια αυτή δεν περιορίζεται σε ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, αλλά επεκτείνεται και σε πολίτες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ευρύτερη κοινωνική αποδοκιμασία.

«Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως το ζητούμενο πλέον είναι η διαμόρφωση πρότασης για την επόμενη μέρα.

Κλείνοντας, δε, κάλεσε τα στελέχη του νέου κόμματος να έχουν καθαρό, απλό και ουσιαστικό λόγο, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική επικοινωνία πρέπει να είναι «χωρίς ξύλινη γλώσσα, με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς αλαζονεία».