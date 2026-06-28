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Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Πολιτική
10:34 - 28 Ιουν 2026

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε το Σάββατο (27/6) η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί.

Τη συνάντηση γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, έχει δεσμευτεί να συνεργάζεται με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. «Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Χ.

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2070925560151195754}

Το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έχει γίνει γνωστό και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί εκτίμηση. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της συνάντησης αναπόφευκτα τροφοδοτεί συζητήσεις για τα θέματα που ενδεχομένως βρέθηκαν στο τραπέζι.

Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι οι πολιτικές κινήσεις του κ. Σαμαρά και τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας, παρακολουθούν διαχρονικά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, θεωρείται επίσης πιθανό η συζήτηση να επεκτάθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ένα ζήτημα στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός έχει διατυπώσει επανειλημμένα δημόσιες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, δεν περνά απαρατήρητο ότι ο κ. Σαμαράς έχει εκφράσει κατά καιρούς θέσεις που εμφανίζουν ιδεολογικές συγκλίσεις με το πολιτικό στίγμα του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε ζητήματα πολιτισμικής και κοινωνικής ατζέντας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «κουλτούρα της αποδόμησης», μια ρητορική που παρουσιάζει ομοιότητες με τον δημόσιο λόγο του Αμερικανού προέδρου.

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