«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

Η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από τη Μεσσηνία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής κινητικότητας και δημόσιων συζητήσεων γύρω από τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Από το βήμα κομματικής εκδήλωσης της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας στη Θουρία, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι κοινός παρονομαστής όλων παραμένει το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα.

Οι αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο κ. Κυρανάκης υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που τον ενέταξε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014, όταν ήταν μόλις 26 ετών, σημειώνοντας πως η Μεσσηνία αποτελεί σταθμό στην πολιτική του διαδρομή. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά «εξαιρετικό πρωθυπουργό», τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε τη χώρα σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της και ότι η νεότερη γενιά στελεχών δεν ξεχνά τη στήριξη που τους παρείχε στα πρώτα τους βήματα.

«Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και δεν ξεχνάμε ότι μας πίστεψε όταν ξεκινούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν, «ανήκουμε όλοι στην ίδια πολιτική οικογένεια» και πως οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να αμφισβητούν τη συνοχή της παράταξης. Όπως επισήμανε, αυτό που ενώνει τη Νέα Δημοκρατία είναι η κοινή επιδίωξη για μια ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα.

Οι δηλώσεις αυτές μόνο ως σαφές μήνυμα συσπείρωσης προς την κομματική βάση μπορούν να ερμηνευτούν, σε μια συγκυρία κατά την οποία πληθαίνουν τα σενάρια για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.