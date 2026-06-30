ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου αλλά και του εξαμήνου η σημερινή, με την βελτίωση στην ελληνική αγορά να είναι εμφανής στις τιμές (δεικτών, μετοχών) όσο και στην ρευστότητα των εισηγημένων που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα συγκυρία για να χρηματοδοτήσουν τα μεσοπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια.

Μέσω της αγοράς το επόμενο δεκαπενθήμερο θα αντληθούν επιπλέον τουλάχιστον 900 εκ. (250 εκ. από την ΕΛΧΑ και 650 εκ. από τον AKTR) χωρίς να υπολογίζουμε και τις νέες ομολογιακές εκδόσεις που ετοιμάζονται.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο συνεχίζονται οι κινήσεις από τον όμιλο AKTR όπου πέρα των συμφωνιών για το αμερικάνικο LNG βρίσκεται πλέον σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την ΜΟΗ για την εξαγορά του 75% της Ηλέκτωρ και του Θαλή.

Οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές συμφωνίες εκτός των σημαντικών εταιρικών εξελίξεων θα μπορούσαν να επιδράσουν και σε πολιτικό επίπεδο με δεδομένο την συγκέντρωση δύναμης σε λιγότερα επιχειρηματικά σπίτια, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την χώρα όπου η εμφάνιση νέων´ κομμάτων αλλάζει και τον πολιτικό χάρτη.

Σε ότι αφορά στον κρίσιμο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τραπεζικό κλάδο (που καλύπτει το 40% του ΓΔ) ως θετική εξέλιξη διαβάζονται τα νούμερα που δημοσίευσε η ΤτΕ αναφορικά με τις καταθέσεις Μαΐου (+5 δις) αλλά και την χρηματοδότηση της οικονομίας (+1,6 δις).

Παράλληλα συνεχίζονται οι αποκοπές μερισμάτων από μετοχές του FTSE με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ να διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το μέρισμα των 0,409 €/μετοχή, ενώ αύριο 1/7 κόβουν τα ΕΛΠΕ (0,40€), ΤΙΤΑΝ (1,10€) και ΑΛΦΑ (0,062€).

Επόμενος αντίπαλος για τον ΓΔ τα υψηλά των 2500 μονάδων με μόνη σοβαρή αντένδειξη τον συγκριτικά χαμηλότερο τζίρο που δεν συνάδει με momentum διάσπασης ισχυρών αντιστάσεων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης