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Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών
Χρηματιστήρια
09:45 - 30 Ιουν 2026

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά ήταν τα πρόσημα στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τρίτη (30/6), ακολουθώντας τα κέρδη που κατέγραψε η Wall Street κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, Ιαπωνία και Νότια Κορέα ηγήθηκαν των κερδών στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε 1,11%, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,86%.

Την ίδια ώρα, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 0,97%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,07%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai σημείωσε επίσης άνοδο κατά 0,35% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 4,088.58 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,12% στις 8,476.48 μονάδες.

Στην Αυστραλία, στα «κόκκινα» ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο S&P/ASX υποχωρώντας κατά 0,51% στις 8,778.70 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία ο Nifty κατέγραψε πτώση 0,06% στις 23,931.65 μονάδες.

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