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Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:29 - 30 Ιουν 2026

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Γιώργος Αλεξάκης
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Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες ανά προορισμό, επιβεβαιώνοντας ότι οι ταξιδιώτες αναπροσαρμόζουν τις επιλογές τους και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις διακοπές τους. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ωστόσο η αγορά χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατήσεις, έντονη αύξηση των last minute επιλογών και ενίσχυση του ενδιαφέροντος για ταξίδια και μετά το τέλος της υψηλής θερινής περιόδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι κερδισμένοι των Κυκλάδων είναι η Πάρος και η Νάξος, οι οποίες καταγράφουν άνοδο σχεδόν από όλες τις βασικές αγορές του εξωτερικού, ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνολικά η ζήτηση προς την Ελλάδα εμφανίζεται φέτος πιο συγκρατημένη, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Square Lime Hospitality Management, όπως παρουσιάστηκαν, χθες (29/6) σε ειδική εκδήλωση, οι δύο προορισμοί καταγράφουν αυξήσεις της τάξης του 20% από την αμερικανική αγορά, ενώ συνολικά η Πάρος κινείται με άνοδο περίπου 18%-20% στη ζήτηση.

Η Μύκονος

Διαφορετική είναι η εικόνα στους δύο παραδοσιακούς premium προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου. Στη Μύκονο, έπειτα από τρεις απαιτητικές τουριστικές χρονιές, καταγράφονται σαφή σημάδια σταθεροποίησης. Η αγορά εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν και η πορεία διαφοροποιείται ανά περιοχή του νησιού. Παράλληλα, νέες αγορές όπως η Ινδία και η Βραζιλία ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει διψήφια
άνοδο. Αντίθετα, μειωμένη εμφανίζεται η ζήτηση από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, το κλίμα που μεταφέρουν οι επιχειρηματίες του νησιού παραμένει πιο επιφυλακτικό, χωρίς όμως η εικόνα αυτή να αντικατοπτρίζεται στα πραγματικά στοιχεία των κρατήσεων. Η ζήτηση διατηρείται σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι αφήνει να εννοηθεί η γενικότερη αίσθηση της αγοράς, ενώ και εδώ οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενισχύονται σημαντικά. Θετική είναι η πορεία από αγορές όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ νέες αγορές, όπως η Ινδία και η Βραζιλία, εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έστω και από χαμηλή αφετηρία. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Κίνα εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια.

Η Αθήνα

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως προορισμός city break, διευρύνοντας σταδιακά το αποτύπωμά της στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μεγαλύτερη ώθηση προέρχεται από τη Γερμανία, όπου η ζήτηση αυξάνεται κατά περίπου 17%, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τις περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις όσο και με την ενίσχυση του διεθνούς brand της ελληνικής πρωτεύουσας. Θετική είναι επίσης η εικόνα από το Βέλγιο και τη Γαλλία, ενώ συνολικά η ζήτηση για την Αθήνα κινείται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με υψηλή ζήτηση η Ελλάδα

Η συνολική εικόνα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, όμως ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν οι επισκέπτες αλλάζει αισθητά. Όπως ανέφερε ο ιδρυτής της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης, η χρονιά ξεκίνησε με πολύ θετικούς ρυθμούς, ωστόσο κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου οι κρατήσεις υποχώρησαν κατά 25%-35% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως να μειωθεί το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών. Αντίθετα, οι διαδικτυακές αναζητήσεις παρέμειναν σταθερές ή και υψηλότερες, προμηνύοντας ότι μεγάλο μέρος της ζήτησης θα εκδηλωνόταν αργότερα. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε τον Μάιο και κυρίως τον Ιούνιο, όταν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αυξήθηκαν αισθητά, με την τιμή να αποτελεί πλέον το βασικό παράγοντα που επηρεάζει την τελική απόφαση του ταξιδιώτη.

Χρονική επέκταση

Παράλληλα, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο αλλά ακόμη και τις αρχές Νοεμβρίου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, ενώ οι μέσες τιμές για το διάστημα αυτό εμφανίζονται υψηλότερες κατά περίπου 10%-12% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η ζήτηση κατανέμεται πλέον σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό.

Οι αγορές

Σε επίπεδο αγορών προέλευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού, με αξιοσημείωτη όμως τη στροφή των Αμερικανών προς λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, όπως η Πάρος και η Νάξος. Την ίδια στιγμή, η γερμανική αγορά ενισχύεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας τόσο την αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων όσο και τη μετατόπιση ζήτησης από ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυθεντική εμπειρία

Πέρα από τους αριθμούς, η φετινή σεζόν αναδεικνύει και μια βαθύτερη αλλαγή στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Μετά από χρόνια όπου κυριαρχούσε η αναζήτηση μοναδικών εμπειριών, ενισχύεται πλέον η λεγόμενη «Connection Economy», με τους επισκέπτες να αναζητούν ουσιαστικότερη επαφή με τον προορισμό, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους που συναντούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η αυθεντικότητα, η προσωπική φιλοξενία και η ποιότητα της συνολικής εμπειρίας αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τα boutique ξενοδοχεία και τα μικρότερης κλίμακας καταλύματα, τα οποία φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 09:32
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