Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Σκληρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπολύει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών, με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με ρεπορτάζ του MEGA. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του Μαξίμου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή μικρότερης ποινής στον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τις κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ: Τι ακριβώς διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές με νεότερη ανακοίνωση του στην οποία αναφέρει: « Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί.

Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;

Διαψεύδει την «έτοιμη» τροπολογία;

Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;».

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν που «άναψε φωτιές»

Λίγη ώρα νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε ανακοίνωση του για το σκάνδαλο των υποκλοπών:

«Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό;

Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator.

Μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό –κατά τις ίδιες πληροφορίες- αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση:

Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό;

Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;».