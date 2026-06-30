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ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;
Πολιτική
17:33 - 30 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

Reporter.gr Newsroom
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Το σκάνδαλο των υποκλοπών φέρνει πάλι στο προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ, καθώς μέσω σχετικής του ανακοίνωσης σχολιάζει πληροφορίες που μετέδωσε η τηλεόραση του Mega σχετικά με επικείμενη τροπολογία της κυβέρνησης, δια της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator.  

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό αυτόν σχεδιασμό φέρονται να αντιτίθενται δύο υπουργοί, ο Νίκος Δένδιας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να πάρει δημόσια θέση, τονίζοντας πως «η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά».

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που θέτει το ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Μαρινάκη και την κυβέρνηση είναι:

(α) εάν αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό

Και

(β) εάν η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων.

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