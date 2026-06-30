ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό αυτόν σχεδιασμό φέρονται να αντιτίθενται δύο υπουργοί, ο Νίκος Δένδιας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να πάρει δημόσια θέση, τονίζοντας πως «η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά».
Τα ερωτήματα, λοιπόν, που θέτει το ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Μαρινάκη και την κυβέρνηση είναι:
(α) εάν αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό
Και
(β) εάν η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων.
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