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Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα
Πολιτική
12:55 - 02 Ιουλ 2026

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις των Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κάσο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποδεικνύουν πως ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετάβλητος στις θέσεις του, είτε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ είτε μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Παράλληλα, τον κατηγόρησε για «κατευνασμό» απέναντι στην Τουρκία, επανέφερε την κριτική του για τη Συμφωνία των Πρεσπών και έκανε λόγο για «Πρέσπες του Αιγαίου».

Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδοκίμασε τις επίμαχες δηλώσεις, σχολιάζοντας πως «τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα».

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση του ο κ. Σαμαράς αναφέρει: «Οι δηλώσεις Μπίστη - Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος.

Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι "νέος πατριωτισμός".

Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας "βάζει πλάτη" και για τις "Πρέσπες του Αιγαίου". Φυσικά, ο κ.Γεραπετρίτης -σε τηλεοπτική του συνέντευξη- όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη.

Αποδεικνύεται ότι τα μόνα "ήρεμα νερά" στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα...».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 13:48
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