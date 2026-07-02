ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης

Η Εταιρεία ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2026 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025 από τα διανεμητέα κέρδη της χρήσης (το «Μέρισμα»). Το παραπάνω προς διανομή ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή, προσαυξανόμενο αναλογικά κατά το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις 545.822 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ 1. Περ (β) του Νόμου 4548/2018, διαμορφώνεται σε μεικτό 0,156874464 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν παρακράτησης φόρου 5%, το τελικό καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,149030741 ευρώ.

Περαιτέρω, σε εκτέλεση και εφαρμογή του εγκριθέντος, από την από 29.06.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος χρήσης 2025 («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του έχει παράσχει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Νοεμβρίου 2024, τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του της 2ας Ιουλίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 3.540.200 ευρώ (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με έκδοση μέχρι 3.540.200 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης έως 50% του μικτού Μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα κέρδη της χρήσης 2025, με το συνολικό ποσό που δύναται να επενεπενδυθεί να ανέρχεται έως €3.540.200, από τους δικαιούχους του Μερίσματος που θα επιλέξουν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP– Volume Weighted Average Price) των εξής τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης, από την 15.07.2026 έως και την 17.07.2026, μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή διάθεσης των Nέων Mετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,0775 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του Μερίσματος (δηλ. την 07.07.2026) το οποίο αντιστοιχεί σε έως 50% του μικτού μερίσματος ανά μετοχή (το «Ποσό Επανεπένδυσης»). Το υπόλοιπο ποσό του Μερίσματος ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Eπανεπένδυσης Μερίσματος. Διευκρινίζεται ότι το ποσό του Μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα Μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, θα καταβάλλεται σε μετρητά και δεν θα προσαυξάνει το Ποσό Επανεπένδυσης.

Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές, θα ασκείται εντός 2 διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος στο Μέρισμα, ήτοι από 07.07.2026 έως και 20.07.2026.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της τιμής διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του Μερίσματος, ήτοι την 30.07.2026.

Μέτοχος της Εταιρείας που δεν δικαιούται το απαιτούμενο Ποσό Επανεπένδυσης για την απόκτηση τουλάχιστον μίας (1) Νέας Μετοχής της Εταιρείας, βάσει της τιμής διάθεσης, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, και θα λαμβάνει το συνολικό Ποσό Επανεπένδυσης που δικαιούται αποκλειστικά σε μετρητά.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στην τιμή διάθεσης θα καταβληθεί μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με το Ποσό Επανεπένδυσης των Μετόχων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι και θα επιλέξουν την επανεπένδυση του Ποσού Επανεπένδυσης, ή μέρους αυτού.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αδιάθετες Νέες Μετοχές δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους της Εταιρείας, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του Μερίσματος και του δικαιώματος επανεπένδυσης του Ποσού Επανεπένδυσης, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων). Από την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 (cutoff date – ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του Μερίσματος και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης του Ποσού Επανεπένδυσης.

Η πληρωμή του Μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30.07.2026, από την πληρώτρια τράπεζα «Optima Bank» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής Μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του Μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «Optima Bank» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του 3 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.