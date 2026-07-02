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Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις
19:34 - 02 Ιουλ 2026

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε την Πέμπτη (2/7) μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα με όπλα μεγάλης ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από αέρα, ξηρά και θάλασσα, καθώς και με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι επιθέσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, υποδομές καυσίμων και ενέργειας στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Πολτάβα, Τσερκάσι και Τσερνίχιβ.

«Το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 10 νεκροί και 34 τραυματίες.

Δεν είχε καταστεί άμεσα σαφές πόσοι πύραυλοι και drones εκτοξεύθηκαν ούτε πόσα από αυτά κατάφερε να αναχαιτίσει η ουκρανική αεράμυνα.

Η Φινλανδία επέβαλε προσωρινά το πρωί της Πέμπτης περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας, πριν άρει το μέτρο λίγο αργότερα.

Παράλληλα, η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο, ανακοινώνοντας μέσω της πλατφόρμας X ότι «μαχητικά αεροσκάφη έχουν ήδη αναλάβει επιχειρησιακή δράση, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα μέσα επιτήρησης με ραντάρ έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας».

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, ιδίως στις περιοχές που συνορεύουν με τις ζώνες όπου εκδηλώνονται οι επιθέσεις.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανισίνα, ανέφερε μέσω X ότι οι κάτοικοι του Κιέβου πέρασαν τη νύχτα σε καταφύγια. Όπως είπε, σε πολλές συνοικίες της πόλης έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές πολυκατοικίες και άλλα κτίρια κατοικιών.

Η Ουκρανία: «Ο Πούτιν αρνείται να βάλει τέλος στον πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει ήδη από το βράδυ της Τετάρτης για επικείμενη «μαζική» ρωσική επίθεση, καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις προειδοποιήσεις αεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι διακόπτει πρόωρα την επίσκεψή του στην Ιρλανδία για να επιστρέψει στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ήταν γνωστό πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοίμαζε εδώ και καιρό μια ακόμη μεγάλης κλίμακας επίθεση.

«Η ηγεσία της Ρωσίας αρνείται κατηγορηματικά να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Παρότι, μέσω κάθε δυνατού επίσημου και ανεπίσημου διαύλου — ακόμη και μέσω προσώπων που βρίσκονται κοντά του — έχουμε διαμηνύσει ότι ο πόλεμος μπορεί και πρέπει να τερματιστεί και ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για συναντήσεις και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνος επιλέγει μόνο την περαιτέρω κλιμάκωση της επιθετικότητας, όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία αλλά και εναντίον άλλων γειτονικών χωρών και της Ευρώπης συνολικά», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε πρόσφατα την έναρξη μιας επιχείρησης διάρκειας 40 ημερών, με στόχο να αυξηθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο ώστε να οδηγηθεί στον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώνεται τη στιγμή που το Κίεβο έχει εντείνει τις επιδρομές με drones μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μεγάλες πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Οι επιτυχίες της Ουκρανίας στις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας έχουν οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι η δυναμική της σύγκρουσης ενδέχεται να μεταβάλλεται υπέρ του Κιέβου. Μάλιστα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν επηρεάσει τη ρωσική παραγωγή καυσίμων.

«Όπως προβλέπει η Αμυντική Στρατηγική της Ουκρανίας, στερούμε από τον εχθρό τους πόρους που χρειάζεται για να συνεχίσει τον πόλεμο», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram την 1η Ιουλίου, προσθέτοντας ότι η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

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