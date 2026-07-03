Τσίπρας στο POLITICO: Κακώς ο Μητσοτάκης δίνει «λευκή επιταγή» στις ΗΠΑ του Τραμπ

Την ανάγκη η Ελλάδα να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφεύγοντας –όπως υποστηρίζει– μια πολιτική «λευκής επιταγής» απέναντι στην Ουάσινγκτον, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να «ψυχράνει» την, κατά τον ίδιο, υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης απομακρύνεται από τον πολιτικό χώρο που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχοντας πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η ναυτική βάση στην Κρήτη, χωρίς να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας και επαναδιαπραγμάτευση των όρων.



Ο κ. Τσίπρας αντιπαραβάλλει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης με εκείνη του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος απέκλεισε τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους», δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκής επιταγής και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα», προσθέτει.



Όπως υποστηρίζει, η προτεραιότητα στη χρήση των στρατιωτικών βάσεων πρέπει να είναι η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδας και όχι η απλή ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων. «Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού», σημειώνει.

Η θέση του κ. Τσίπρα για μεγαλύτερη απόσταση από την Ουάσινγκτον φαίνεται να στοχεύει και στη δυσπιστία που καταγράφεται στην ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, μόλις το 22% των Ελλήνων που συμμετείχαν δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη διαχείριση των διεθνών υποθέσεων.



Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχασε την εξουσία το 2019, έγινε διεθνώς γνωστός ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που συγκρούστηκε με τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο στην κορύφωση της κρίσης χρέους της ευρωζώνης. Τον Μάιο ίδρυσε νέο πολιτικό κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., με στόχο, όπως λέει, να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Σύμφωνα με τη δημοσκοπική ανάλυση του POLITICO, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 17%, έχοντας αναδειχθεί σε δεύτερη πολιτική δύναμη, αλλά παραμένοντας ακόμη αρκετά πίσω από το κυβερνών κόμμα.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν πριν από την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2027. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι, εφόσον είναι πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, θα δώσει έμφαση στην πολιτική συνοχής και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων. «Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», αναφέρει.



Για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο Αλέξης Τσίπρας συμφωνεί ότι οι επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν, λόγω των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των κοινωνικών δαπανών. «Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις», υποστηρίζει.



Ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερά πρώτος στις δημοσκοπήσεις, παρά τα μεγάλα σκάνδαλα που, όπως λέει, έχουν συγκλονίσει τη χώρα. Αναφέρεται στην κυβερνητική διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και στην εκτεταμένη απάτη με ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμά της λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης.



«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛ.Α.Σ.», αναφέρει.