MINI JCW Experience 2026: Η πίστα των Μεγάρων έγινε για ακόμη μια φορά πόλος έλξης φανατικών της σπορ οδήγησης

Το MINI JCW Experience 2026 της ελληνικής αντιπροσωπείας έδωσε τη δυνατότητα να μας αλλάξει τη διάθεση, να ανεβάσει την αδρεναλίνη και να ξετυλίξει τις αγωνιστικές καταβολές των μοντέλων που έχουν το κάτι παραπάνω κάτω από το καπό τους και στο στήσιμο των μοντέλων του.

Η πίστα των Μεγάρων έγινε για ακόμη μια φορά πόλος έλξης φανατικών της σπορ οδήγησης με πρωταγωνιστή τη γκάμα των τα MINI John Cooper Works, που ξεχωρίζουν για τις σπορ επιδόσεις τους.

Το MINI JCW Experience 2026 της ελληνικής αντιπροσωπείας έδωσε τη δυνατότητα να μας αλλάξει τη διάθεση, να ανεβάσει την αδρεναλίνη και να ξετυλίξει τις αγωνιστικές καταβολές των μοντέλων που έχουν το κάτι παραπάνω κάτω από το καπό τους και στο στήσιμο των μοντέλων του.

Ξεκινήσαμε με χρονομετρημένες αλλαγές λωρίδας και ασκήσεις ακριβείας, ενώ ακολούθησε το αγαπημένο μας κομμάτι, γρήγοροι γύροι στην πίστα, με ρυθμό …τέρμα το γκάζι, για να μπούμε σε «αγωνιστικό» ρυθμό.

Οι γύροι στην πίστα μας άφησαν με ενθουσιώδη συναισθήματα, όντας πίσω από το τιμόνι των «άτακτων» θερμικών μοντέλων της γκάμας.

Είχες τη δυνατότητα να οδηγήσει το τρίθυρο MINI Cooper JCW και μετά να γευτείς το απόλυτο Aceman JCW ή στο πιο «μαζεμένο» Countryman JCW.

Το τρίθυρο MINI JCW είναι ένα ανήσυχο μοντέλο με 231 ίππους και άφθονη ροπη – στα 380 Nm – με καλοζυγισμένες αναρτήσεις που δένονται με την άσφαλτο!

Ο δίλιτρος TwinPower Turbo αποδίδει 231 PS και 380 Nm, συνεργαζόμενος άψογα με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, το οποίο πραγματοποιεί γρήγορες και εύστοχες αλλαγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος χωρίς να χαρίζεται κινήθηκε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το MINI JCW Countryman με την εντυπωσιακή ισχύ των 221 kW (300 hp), τη μέγιστη ροπή των 400 Nm και την τετρακίνηση που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Εδώ ξεχωρίζει η κορυφαία οδηγική απόλαυση και η αξιόπιστη πρόσφυση που στις απαιτητικές στροφές της πίστας των Μεγάρων είναι εξασφαλισμένες. Με το 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και το άμεσο τιμόνι, το σπορ μοντέλο ελίσσεται με αυτοπεποίθηση ακόμη και στις στενές στροφές με πολλά χιλιόμετρα.

Οι επιταχύνσεις είναι εντυπωσιακές, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ το σύστημα τετρακίνησης ALL4 φροντίζει ώστε η δύναμη να περνά αποτελεσματικά στην άσφαλτο.

Με ισχύ 190 kW (258 hp), το MINI JCW Aceman είναι το μοντέλο που κερδίζει τις εντυπώσεις με αίσθηση καρτ. Προσφέρει εκρηκτική επιτάχυνση, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0 - 100 km/h σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα. Οι ειδικές ρυθμίσεις της ανάρτησης John Cooper Works ενισχύουν την «go-kart» αίσθηση και εγγυώνται μέγιστη ευελιξία στο δρόμο. Το ισχυρό σύστημα φρένων σε Chili Red εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και ασφαλή επιβράδυνση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Tο MINI JCW Aceman συνδυάζει άμεση απόκριση με τον σπορ χαρακτήρα των μοντέλων JCW. Το εξωτερικό φινίρισμα μαζί με τις αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες JCW σε Chili Red προσδίδει στο αυτοκίνητο μια εκφραστική, αγωνιστική εμφάνιση.

Το μενού των δραστηριοτήτων στην πίστα των Μεγάρων έκλεισε το σε μια πιο γρήγορη άσκηση που συνδύαζε σλάλομ, ένα ιδιαίτερα στενό πέρασμα και έντονο φρενάρισμα μέσα στο προκαθορισμένο brake box. Ξεχώριζε η απόκριση στο γκάζι με τη ροπή να περνά προοδευτικά και αποτελεσματικά στους εμπρός τροχούς.

Και του χρόνου, αφού η Mini το έχει κάνει θεσμό…