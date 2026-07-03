Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

Παρά τη σημαντική υποχώρηση του συνολικού αριθμού συλλήψεων ανηλίκων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν μια ανησυχητική μεταβολή στη φύση της νεανικής παραβατικότητας, καθώς καταγράφεται αύξηση σε σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αν και οι συλλήψεις ανηλίκων μειώθηκαν στις 2.455 από 3.888 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, περισσότερα παιδιά και έφηβοι εμπλέκονται πλέον σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, ληστείες, κλοπές, συμπλοκές και εγκληματικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με 578 συλλήψεις ανηλίκων το πρώτο πεντάμηνο του 2026, έναντι 447 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, οι οποίες ανήλθαν σε 207 από 181 το 2025, στοιχείο που εντείνει τον προβληματισμό για την ολοένα συχνότερη κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων από ανηλίκους.

Στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, αν και συνολικά οι υποθέσεις εμφανίζονται μειωμένες, οι κλοπές αυξήθηκαν στις 342 από 330 και οι ληστείες στις 80 από 68. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στα αδικήματα σωματικής βλάβης, όπου, παρά τη συνολική μείωση των συλλήψεων, καταγράφεται αύξηση σε επιμέρους ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, όπως η επικίνδυνη και η θανατηφόρα σωματική βλάβη, η σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, αλλά και οι συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα εγκλήματα κατά της ζωής. Μέχρι τον Μάιο του 2026 είχαν ήδη συλληφθεί πέντε ανήλικοι για ανθρωποκτονία με δόλο, σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, ενώ ακόμη τέσσερις συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για αριθμούς που ξεπερνούν εκείνους των προηγούμενων ετών, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη σοβαρότητα των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται πλέον ανήλικοι δράστες. Παράλληλα, μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν και οι συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.

Την ίδια ώρα, μειωμένος εμφανίζεται και ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που εμπλέκονται σε δικογραφίες, καθώς και των υποθέσεων που διαχειρίστηκε η ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η εικόνα των τελευταίων ετών δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε πραγματική αύξηση της εγκληματικότητας, καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, η οποία οδηγεί συχνότερα σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις.

Παρά τη μείωση των συνολικών μεγεθών, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι η ανήλικη παραβατικότητα αποκτά πλέον πιο βίαια χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρουν, καταγράφεται συχνότερη χρήση μαχαιριών και άλλων αιχμηρών αντικειμένων, μειώνεται συνεχώς η ηλικία των εμπλεκομένων – με παιδιά ακόμη και 13 έως 15 ετών να συμμετέχουν σε σοβαρά περιστατικά – ενώ αυξάνεται και η εμπλοκή ανήλικων κοριτσιών σε βίαιες επιθέσεις και συμπλοκές. Η πρόσφατη υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, με κατηγορούμενο έναν 17χρονο, επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την εξέλιξη του φαινομένου και την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων.